광주시 "여성 폭력 없는 안전한 일상"…민·관·경 합동 캠페인 전개

광주시, 25일~12월 1일
여성 폭력 추방 주간 캠페인 실시
경기 광주시는 지난 21일 '2025년 여성 폭력 추방 주간(11월 25일~12월 1일)'을 맞아 광주경찰서, 가정·성폭력상담소, 불법 촬영 시민감시단과 함께 여성 폭력 예방을 위한 민·관·경 합동 캠페인을 경안동 행정복지센터 소광장에서 실시했다.
이번 캠페인은 여성 폭력 근절을 위한 기관·단체 간 공동 대응체계를 강화하고 시민들에게 실질적인 신고 및 보호 절차를 안내하는 데 목적을 두고 진행됐다. 현장에서는 여성 폭력 추방 주간 구호 따라쓰기, OX 퀴즈 등 참여형 홍보 부스를 운영해 시민들의 관심과 참여를 유도하며 여성 폭력 예방 인식 확산에 기여했다.
방세환 시장은 "앞으로도 민·관·경이 긴밀히 협력해 여성 폭력을 예방하고 피해자가 안전한 일상으로 복귀할 수 있도록 지원하겠다"며 "여성 폭력 없는 안전한 일상, 존중이 빛나는 광주시를 만들기 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.
한편, 여성 폭력 추방 주간(11월 25일~12월 1일)은 '여성 폭력 방지 기본법'에 근거해 여성 폭력 없는 사회를 만들기 위한 범국민적 인식을 확산하기 위한 기간으로 2020년부터 성폭력·가정폭력 추방 주간을 통합해 운영되고 있다.
