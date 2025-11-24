광주시 "여성 폭력 없는 안전한 일상"…민·관·경 합동 캠페인 전개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광주시, 25일~12월 1일

여성 폭력 추방 주간 캠페인 실시

경기 광주시는 지난 21일 '2025년 여성 폭력 추방 주간(11월 25일~12월 1일)'을 맞아 광주경찰서, 가정·성폭력상담소, 불법 촬영 시민감시단과 함께 여성 폭력 예방을 위한 민·관·경 합동 캠페인을 경안동 행정복지센터 소광장에서 실시했다.

광주시가 지난 21일 광주경찰서, 가정·성폭력상담소, 불법 촬영 시민감시단과 함께 여성 폭력 예방을 위한 민·관·경 합동 캠페인을 경안동 행정복지센터 소광장에서 실시하고 있다. 경기 광주시 제공

이번 캠페인은 여성 폭력 근절을 위한 기관·단체 간 공동 대응체계를 강화하고 시민들에게 실질적인 신고 및 보호 절차를 안내하는 데 목적을 두고 진행됐다. 현장에서는 여성 폭력 추방 주간 구호 따라쓰기, OX 퀴즈 등 참여형 홍보 부스를 운영해 시민들의 관심과 참여를 유도하며 여성 폭력 예방 인식 확산에 기여했다.

방세환 시장은 "앞으로도 민·관·경이 긴밀히 협력해 여성 폭력을 예방하고 피해자가 안전한 일상으로 복귀할 수 있도록 지원하겠다"며 "여성 폭력 없는 안전한 일상, 존중이 빛나는 광주시를 만들기 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.





한편, 여성 폭력 추방 주간(11월 25일~12월 1일)은 '여성 폭력 방지 기본법'에 근거해 여성 폭력 없는 사회를 만들기 위한 범국민적 인식을 확산하기 위한 기간으로 2020년부터 성폭력·가정폭력 추방 주간을 통합해 운영되고 있다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

