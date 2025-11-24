본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

李정부 첫 과기장관회의 개최…'AI 민생 10대 프로젝트' 시동

박유진기자

입력2025.11.24 13:27

시계아이콘01분 05초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

과기정통부 부총리 체제 후 첫 회의, 매월 정례화
4년 만에 회의 재가동…AI 민생·제조AX·국가전략 등 10개 안건 점검

李정부 첫 과기장관회의 개최…'AI 민생 10대 프로젝트' 시동 김민석 국무총리가 24일 오전 서울 종로구 정부서울청사 본관 대회의실에서 '제1회 과학기술관계장관회의' 를 주재하고 있다. 사진제공=과학기술정보통신부
AD

과학기술정보통신부가 24일 4년 만에 과학기술관계장관회의를 개최했다. 과학기술정보통신부 장관이 부총리로 격상된 후 국가 AI 전략을 진두지휘하는 컨트롤타워가 공식 가동된 것이다.


과학기술관계장관회의는 노무현 정부에서 처음 마련됐지만 이명박 정부 시기 폐지됐다. 이후 2018년 문재인 정부에서 11년 만에 다시 가동됐고, 2021년 말 열린 회의가 마지막이었다.


이번 회의에는 국무총리를 비롯해 기획재정부·교육부·외교부·국방부·행정안전부·문화체육관광부·산업통상부·보건복지부·기후에너지환경부·고용노동부·중소벤처기업부 장관과 금융위원장·개인정보보호위원장 등 14개 중앙행정기관의 장이 참석했다.


의장은 배경훈 부총리이지만 첫 회의인 만큼 김민석 국무총리가 주재했다. 정부는 이번 회의를 시작으로 향후 회의를 부총리 주도로 매월 정례 운영할 계획이다.


첫 회의의 첫번째 안건은 국민 생활 밀착형 'AI 민생 10대 프로젝트 추진방안'이었다. 정부는 국민이 체감할 수 있는 인공지능(AI) 서비스를 신속히 도입하기로 하고 소비·생활 영역에서 농산물 가격을 분석해 최적 구매처와 대체 식재료를 제안하는 'AI 농산물 알뜰 소비정보 플랫폼'을 포함해 '소상공인 경영 컨설턴트' '인체적용제품 안전 지킴이' '국가유산 AI 해설사' 등을 추진한다. 국민편의 분야에는 영세납세자를 위한 'AI 국세정보 상담사', 치안 대응을 지원하는 '모두의 경찰관' 'AI 인허가 도우미'도 포함됐다. 사회안전 분야에서는 보이스피싱 공동 대응 플랫폼, 온라인 성착취·가출·자살 등 아동·청소년 위기 대응 확대, 해양 위험 분석 AI 등이 추진되며, 정부는 이들 프로젝트를 2026년 신규 '공공AX프로젝트'로 지원하고 2년간 130억원을 투입한다.


제조업의 AI 전환을 위한 '제조AX(AI 전환)' 전략도 논의됐다. 2030년까지 'AI 팩토리 선도사업'을 통해 500개의 AI 팩토리를 구축한다. 이를 위해 1000여개 산·학·연이 참여하는 'M.AX 얼라이언스'를 구성해 데이터 공유부터 제품 개발까지 제조 AX 전 과정의 혁신 생태계를 조성한다.


'과학기술×AI 국가전략'도 이날 의결됐다. 정부는 바이오·지구과학·수학·재료·화학·반도체·디스플레이·이차전지 등 6개 강점분야에서 과학기술 AI 파운데이션 모델을 개발하고, 과학기술 AI 전용 GPU 8000장 이상을 확보·지원한다. 2028년까지 대학 기초연구AI센터 40개를 설치하고, 2030년까지 해외 우수인재 2000명을 유치할 계획이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

이외에도 국방 AX 전략, 중소기업 AI 활용·확산 지원방안, 연구개발 생태계 혁신방안, 과학기술인재 확보 전략 등이 함께 다뤄졌다. 국방 AX는 국방통합AI데이터센터를 구축하고(GPU 1만~5만장 수준), 내년까지 5개소의 국방 AX 거점을 마련한다. 중소기업 지원을 위해서는 AI·딥테크 유니콘 육성에 2030년까지 총 13조5000억원을 투자하는 '넥스트 유니콘 프로젝트'를 추진한다.




박유진 기자 genie@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

13:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기