대구보훈청, 국가유공자 주거환경 개선사업 준공식 개최

HS화성 후원으로 보훈가족 주거 개선 지원

국가보훈부 대구지방보훈청(청장 김종술)은 지난 21일 HS화성의 후원으로 '국가유공자 등 보훈가족 주거환경개선사업' 준공식을 진행했다.

대구보훈청이 국가유공자 주거환경 개선사업 준공식을 갖고 기념촬영하고 있다. 대구보훈청 제공

이 사업은 월남참전 국가유공자 등 보훈가족 2가구를 대상으로 진행, HS화성은 1000만원을 지원해 옥상 방수 공사, 도배·장판 교체 등 노후 주택의 주거환경 개선을 실시했다.

대구 동구에 거주하는 월남참전유공자 장 모 씨(만 81세)는 "집수리 후원 덕분에 올겨울을 안전하고 쾌적하게 보낼 수 있을 것 같다"며 감사의 마음을 전했다.

HS화성 관계자는 "나라를 위해 헌신하신 국가유공자와 보훈가족의 헌신과 공헌에 감사드리며 보훈가족의 복지 향상을 위해 후원 활동을 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.





김종술 대구지방보훈청장은 "국가유공자와 보훈가족의 주거개선 등 복지사업에 적극적으로 후원해주는 HS화성에 깊이 감사드리며, 지역사회와 연계해 보훈가족의 복지 증진을 적극 지원하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

