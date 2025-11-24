서해해경청, 올해 최우수 함정·파출소 선발

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

목포서 P-96정·여수서 돌산파출소 선정

서해청 최우수 함정으로 선발된 목포서 P-96정 및 최우수 파출소로 선발된 여수서 돌산파출소. 서해해경청 제공

AD

서해지방해양경찰청은 24일 오전 해양경찰서 소속 경비함정과 파출소 중 목포서 P-96정과 여수서 돌산파출소를 최우수 함정과 파출소로 선발, 포상 수여식을 개최했다고 밝혔다.

서해청 소속 함정 64척 가운데 우수함정은 군산서 1001함, 여수서 516함, 완도서 P-66정이며, 파출소 25개소 중 완도서 완도파출소가 우수 파출소로 선정됐다.

이들 함정과 파출소는 올해 임무수행 실적과 리더쉽 등에서 탁월한 성과를 보였으며, ▲해상종합훈련 ▲불시·도상훈련 ▲구조·검거실적 등 종합적인 평가를 거쳐 선발됐다.





AD

이명준 서해해경청장은 "안전한 바다를 위해 현장에서 최선을 다해준 직원들의 노고에 감사를 전한다"며 "앞으로도 서해해경청 소속 직원 모두가 '미래를 준비하는 강인하고 반듯한 해양경찰'을 최우선 가치로 삼고 맡은 바 임무를 성실히 수행해 주길 바란다"고 말했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>