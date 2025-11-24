지재처, 일본 특허공보 1757만건 '한글 번역문' 공개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

일본 특허공보가 한글로 번역돼 일반에 공개된다.

지식재산처는 오는 27일부터 일본 특허공보 데이터를 특허정보 개방 플랫폼 '키스프리플러스'에서 확인할 수 있다고 24일 밝혔다.

제공될 데이터는 일본 특허청이 1973년~지난해 9월 발간한 총 1757만건의 일본 특허공보 한글 번역문이다.

한글 번역문은 키스프리플러스에서 검색·열람할 수 있다. 이를 계기로 기업과 연구기관은 일본 특허에 대한 선행기술조사와 가치평가, 연구개발(R&D) 분석 등을 추가 번역 없이 수행할 수 있게 된다.

특히 지식재산 데이터로 응용 서비스를 제공, 기업이 일본 특허 정보를 한글 번역문으로 분석하는 등 신규 서비스가 가능할 것으로 지재처는 기대한다.

번역문 구축에 사용된 일본어·한글 번역기는 인공지능(AI)이 한국과 일본에 공동 출원한 특허공보를 학습함으로써 특허문서 고유의 문장 구조와 기술 분야별 전문용어를 정확하게 처리할 수 있게 했다.

지재처는 2022년 유럽 공보(500만건), 2023년 미국 공보(1480만건), 지난해 중국 공보(3900만건)에 이어 올해 일본 특허공보 데이터 번역문을 추가 개방했다.

선진 5개 지식재산관청(한국·미국·유럽·중국·일본) 중 공보의 한글 번역문 누적 개방 건수는 총 7637만건이다. 여기에 현재 지재처가 서비스하는 국내 공보 566만건(지난달 말 기준)을 더하면, IP5 특허공보는 8203만건으로 늘어난다.





정재환 지재처 지식재산정보국장은 "해외 특허 번역데이터를 지속해 확충, 품질을 고도화해 모든 국민이 기술혁신의 주체가 될 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr

