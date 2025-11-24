CJ대한통운, 12년째 구세군 자선냄비 무료배송

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

1만2000여개 자선냄비 전국 배송

CJ대한통운은 자선냄비, 구세군 종, 봉사자 점퍼 등 '2025 구세군 연말 모금 캠페인'에 사용되는 물품을 전국 거점으로 배송했다고 24일 밝혔다.

CJ대한통운

지난 21일 서울 서대문구 구세군 대한본영에서 집화된 물품은 전국 17개 시·도 350여개 거점에 배송됐다. 모금 기간 마모되거나 파손된 물품의 교체·보수를 위한 추가 배송도 이어질 예정이다.

구세군과 CJ대한통운은 지난 2014년 첫 인연을 맺은 이후 12년째 나눔 캠페인을 함께하고 있다. 지금까지 전국에 배송한 누적 자선냄비는 1만2000여개에 달한다.

CJ대한통운은 구세군 자선냄비 물품 배송 지원 외에도 지속가능한 사회공헌활동을 이어가고 있다. 2023년부터 종이팩 등 폐자원을 재활용해 얻은 수익금을 기부하고, 폐휴대폰 등의 가전제품을 안전하게 수거하고 있다. 영세 소상공인을 위한 택배비 및 포장재 지원사업도 진행 중이다.





한편 구세군은 28일 서울 광화문광장을 시작으로 전국 도심 곳곳에서 시종식을 열고 자선냄비 모금 활동을 시작한다. 본격적인 연말 모금 활동은 12월 1일에 시작되어 말일에 끝난다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

