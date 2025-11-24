본문 바로가기
삼성바이오 두종목으로 재상장…합산 시총 91조

정동훈기자

입력2025.11.24 11:06

첫날부터 '실적·파이프라인' 재평가
삼성바이오로직스 '퓨어 CDMO'
삼성에피스홀딩스 '신약 개발·투자 확대'

삼성바이오로직스삼성에피스홀딩스가 합산 시가총액 91조원으로 24일 코스피 시장에 동시 재상장했다. 신약 개발·바이오 생태계 투자라는 새로운 성장엔진을 달게 된 삼성바이오의 인적분할에 대해 시장은 대체로 긍정적인 반응을 보이고 있다.


24일 오전 10시 기준 삼성바이오로직스는 170만원, 삼성에피스홀딩스는 49만7000원 선에서 거래됐고, 시가총액은 각각 78조7000억원, 12조3000억원 수준으로 형성됐다. 두 종목의 합산 시총은 91조원 수준으로 분할 전 시총 86조9000억원에 비해서 4조원 가량 올랐다.

삼성바이오 두종목으로 재상장…합산 시총 91조
순자산 가치 기준 65대 35 비율을 적용해 삼성바이오로직스는 약 56조5000억원, 신설 법인 삼성에피스홀딩스는 약 30조4000억원 규모로 평가됐다. 인적분할 이후 재상장하는 기업은 개장 시작전 오전 8시30분~9시까지 이뤄지는 단일가 매매에서 제한없는 가격 변동이 가능하다. 삼성바이오로직스는 단일가 매매에서 184만1000원으로 47.18% 올라 85조원 규모의 시총으로 상장됐고 삼성에피스홀딩스는 분할 비율에 따른 시총보다 50% 가량 낮은 약 15조원대 시총으로 상장됐다. 시장은 삼성바이오로직스의 안정적 프리미엄을 높게 평가한 것으로 보인다. 반면 삼성에피스홀딩스와 관련해선 자회사 삼성바이오에피스의 바이오시밀러 사업 가치 위주의 평가가 이뤄졌다는 분석이다. 신약 개발 등 새로운 사업 영역에서의 가치 평가를 유보하는 방식으로 첫 평가를 내린 것이다.


삼성바이오로직스는 전 세계 CDMO 기업 가운데 단일 기준 최대 규모인 총 78만ℓ의 항체의약품 생산능력을 확보하고 있다. 1~4공장 60만4000ℓ에 더해 올해 5공장이 18만ℓ 규모로 가동에 들어갔다. 2032년까지 6~8공장이 완공되면 생산능력은 132만4000ℓ에 이르게 된다. 여타 CDMO와 견줄 수 없는 '초격차'를 보이고 있다. 업계에서는 삼성바이오로직스가 현재 검토 중인 미국 현지 생산기지까지 확보할 경우 글로벌 고객사들의 장기·대형 물량을 소화하는 공급망 경쟁력이 더욱 강화될 것으로 보고 있다. 특히 위탁개발(CDO)·위탁생산(CMO)·임상시험수탁(CRO) 서비스 등을 하나의 체계로 묶은 '전주기 CRDMO 모델'은 최근 3년간 고객 수가 빠르게 늘며 삼성바이오로직스의 외형 성장 기반이 되고 있다. 인적분할로 내부 이해상충이 해소되면서 향후 외부 빅파마와의 수주거래 확대 가능성도 커졌다는 평가다.


삼성에피스홀딩스는 신약·투자·오픈이노베이션을 전담하는 '국내형 빅파마 플랫폼' 성격을 지향한다. 특정 질환 치료제 하나에 의존하는 것이 아니라, 다양한 신약 후보물질을 지속적으로 도출할 수 있도록 생태계 내부에서의 적극적인 협업에 나선다. 이를 위해 삼성에피스홀딩스는 삼성바이오에피스를 100% 자회사로 두는 동시에, 미래 바이오 신성장 사업 추진을 위한 자회사 '에피스넥스랩'을 세웠다. 외부의 유망한 기술을 가진 바이오텍을 발굴해 협업하는 오픈 이노베이션 전략을 통해 차세대 신약 파이프라인을 확보하겠단 복안이다.


재상장 첫날 시가총액 구도는 이러한 전략적 분리 효과가 시장에 반영되고 있음을 보여준다. 삼성바이오로직스는 고성장 산업 내에서 실적 기반의 안정성을 시장에서 재확인 받았고, 삼성에피스홀딩스는 기존 바이오시밀러 매출에 더해 신약·ADC·투자 생태계 기반의 성장 잠재력을 얼마나 빠르게 현실화시키느냐에 대한 과제를 부여받은 셈이다.


정윤택 제약산업전략연구원장은 "삼성바이오로직스는 생산능력과 계약 수주 등 CDMO로서의 기존 역량을 키워감에 따라, 삼성에피스홀딩스는 어떤 신약 파이프라인을 확보하고 투자 성과를 내느냐에 따라 기업 평가가 달라질 것"이라고 했다. 정동훈·최태원 기자




정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

