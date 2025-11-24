본문 바로가기
태국서 마약·성매매 혐의 한국인 남성 체포…"음란물 보며 도박하다 잡혀"

방제일기자

입력2025.11.24 10:19

조사 과정서 마약 유통 혐의 부인
현지 경찰, 추가 범죄 여부 파악 나서

태국 파타야에서 마약 투약 등 다수 범죄 혐의로 40대 한국인 남성이 현지 경찰에 붙잡혔다. 23일 연합뉴스TV는 태국 매체 타이가 등을 인용해 태국 경찰이 지난 20일 태국 파타야의 한 고급 콘도에서 한국인 남성 A씨(46)를 체포했다고 보도했다. A씨는 마약 투약, 불법 입국, 성매매 알선 등의 혐의를 받는다.

태국서 마약·성매매 혐의 한국인 남성 체포…"음란물 보며 도박하다 잡혀" 마약 투약 및 성매매 알선 등의 혐의로 체포된 한국인. 타이가
앞서 태국 경찰은 관광 성수기 동안 불법 체류 외국인을 관리해 태국 관광에 대한 신뢰와 관광객의 안전을 확보하기 위해 대대적 단속에 나섰다. 그러다 경찰은 "한 외국인이 젊은 여성들을 고용해 오락과 마약 등을 하고 있다"는 제보를 받고 현장을 급습했다. A씨는 체포 당시 별다른 저항을 하지는 않은 것으로 알려졌다. 당시 A씨는 도박을 하면서 동시에 음란물을 시청하고 있었다고 한다. 현장에선 필로폰 4g이 든 비닐봉지 4개와 각종 흡입 도구가 발견됐다.


경찰은 A씨가 콘도에 젊은 여성들을 불러 집단 마약 투약 행위를 한 정황을 포착했다. 경찰은 이 모임에서 성매매와 마약 투약이 이뤄진 것으로 보고 수사를 이어가고 있다. A씨는 조사 과정에서 마약 유통 혐의는 부인했다. A씨는 "친구에게서 4000밧(약 18만원)에 필로폰을 구입했을 뿐이며, 이는 개인적인 사용과 유흥 목적이었다"고 진술한 것으로 알려졌다.


신원 조회 결과 A씨는 과거 태국에서 입국 금지 처분을 받은 상태였으며, 현재 불법으로 체류하고 있었다. 이에 따라 당국은 입국 금지 외국인에 대한 출입국관리법 위반 여부 감시를 강화하고, 외국인 범죄 단속 강도를 높일 방침이다. 이민국은 "이번 사건을 계기로 외국인 일탈 행위에 대한 강력한 단속이 시작됐다"고 했다.


경찰은 A씨 통신 기록 등을 분석해 공범이나 추가 범죄 여부를 파악하고 있다. 경찰은 "이번 사건이 파타야에서 마약 사용과 성매매, 도박과 같은 불법 오락이 서로 결합하는 양상을 잘 보여준다"며 "마약 도구, 현금 흐름, 디지털 활동 등이 결합한 정황은 A씨가 장기간에 걸쳐 불법 행위를 이어왔음을 시사한다"고 했다. 그러면서 "태국 법을 위반한 외국인은 즉각 체포 및 기소 대상이 된다"고 했다. 태국에선 마약을 소지할 경우 최대 1년의 징역형 또는 최대 2만 밧의 벌금형 등에 처할 수 있고 불법 입국 시 최대 2년의 징역형과 2만 밧의 벌금형에 처할 수 있다.




방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

