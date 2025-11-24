농협은행, 수능 끝난 고3 대상 금융교육 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

NH농협은행이 대학수학능력시험을 마친 전국 고등학교 3학년 학생들을 대상으로 '고3 금융교육 프로그램'을 운영한다고 24일 밝혔다.

본 교육은 사회 진출을 앞둔 학생들에게 올바른 금융지식을 전달하고, 최근 증가하고 있는 금융사기 피해를 예방하기 위해 2019년부터 매년 실시하고 있다.

이번 교육은 전국 모든 고등학교를 대상으로 신청을 받고 있으며, 참여를 원하는 학교는 금융감독원 'e-금융교육센터' 홈페이지에서 신청할 수 있다. 농협은행과 결연을 맺은 학교는 '1사1교 금융교육 신청', 미결연 학교는 '교육프로그램 한눈에 → 수능 이후 고3 금융교육 신청' 메뉴를 이용하면 된다.





농협은행 관계자는 "사회 진출을 준비하는 학생들에게 올바른 금융교육은 필수"라며 "앞으로도 청소년은 물론 사회초년생, 소외계층 대상 금융사기 피해예방 등 다양한 금융교육을 확대할 것"이라고 말했다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr

