TIGER 화장품·TIGER 여행레저, 순자산 총합 5000억 돌파

박형수기자

입력2025.11.24 10:11

미래에셋자산운용은 최근 중·일 갈등으로 한국 관광에 대한 수요가 증가하며 'TIGER 화장품 ETF', 'TIGER 여행레저 ETF'의 순자산 합계가 5000억원을 돌파했다고 24일 밝혔다.


한국거래소에 따르면 21일 종가 기준 TIGER 화장품 ETF 순자산은 4216억원으로 집계했다. K뷰티를 이끄는 한국 화장품 기업에 투자하는 ETF로 달바 글로벌, 제닉 등 신생 인디 브랜드(중소기업 독립 브랜드)를 편입해 화장품 산업 전반에 집중 투자할 수 있다.


TIGER 여행레저 ETF 순자산은 1092억원이다. 롯데관광개발, 파라다이스, 호텔 신라 등을 편입한 국내 유일 여행·레저 ETF다. 면세점 쇼핑뿐 아니라 호텔, 테마파크, 카지노 등 고부가가치 레저 소비 관련 수혜가 예상된다.


최근 중국이 자국민의 일본 관광 자제를 촉구하는 '한일령'을 본격화할 조짐을 보이면서 중국인 관광객의 한국 여행 선호도가 높아질 것으로 예상되고 있다. 또한 다카이치 일본 총리의 대만 관련 발언이 있던 지난 7일부터 21일까지 일본의 화장품, 면세점, 호텔 관련주 주가가 하락했다. 반면 한국의 화장품, 면세점, 호텔 관련주 주가는 상승했다.


미래에셋자산운용 정의현 ETF운용본부장은 "한국을 찾는 여행객 수가 꾸준히 증가하고 있는 가운데, 중일갈등으로 화장품과 여행·레저 산업이 탄력을 받을 것으로 보인다"며 "TIGER 화장품과 TIGER 여행레저 ETF를 통해 한일령 이슈에 대응할 수 있다"고 말했다.


박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

