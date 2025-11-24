"애물 된 명물" 수영만 요트경기장 40년만에 전면 재개발… 부산시, 오늘 착공

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

최신 계류시설, 요트전시장, 복합문화·상업시설



해양문화 친수공간 조성, 2027년 말 준공 목표

해운대의 명물이자 애물단지로 남아있던 수영만 요트경기장이 변신을 위한 첫 삽을 뜬다.

부산시는 24일 오전 수영만 요트경기장에서 '수영만 요트경기장 재개발 민간투자사업' 착공식을 열고 40년 만의 전면 재개발에 착수한다고 알렸다.

수영만 요트경기장은 1986년 아시안게임과 1988년 서울올림픽 요트경기장으로 조성된 공간으로 이번 사업은 부산 해양레저산업 도약의 전환점으로 평가된다. 착공식은 국민의례, 내빈 소개, 사업소개 영상, 기념사, 축사, 기념 세리머니 순으로 진행되며 박형준 시장과 안성민 시의장, 주진우 국회의원 등 200여명이 참석한다.

수영만요트경기장 재개발 조감도.

이번 재개발은 2008년 민간투자 제안 이후 행정절차와 법적 쟁점 등 여러 난관을 뚫고 추진돼 온 장기 프로젝트다. 시는 사업시행자와 지속적으로 협의해 사업 정상화를 끌어냈으며 이번 착공으로 사업이 본궤도에 올랐다고 설명했다.

총사업비는 1584억원(2008년 불변가)이다. 사업 시행자인 아이파크마리나㈜는 ▲해상·육상 합계 567척 규모의 최신식 계류시설 ▲요트전시장 ▲요트클럽하우스 ▲복합문화·상업시설 ▲시민친수공간 등을 조성한다.

시는 2027년 말 준공을 목표로 사업을 추진한다. 재개발이 마무리되면 세계적 수준의 마리나 시설과 함께 시민과 관광객이 모두 즐길 수 있는 해양문화 복합공간이 조성돼 지역경제 활성화와 일자리 창출 효과가 기대된다. 부산의 국제 요트대회 유치 경쟁력과 해양레저 기반도 한층 강화될 전망이다.





박형준 시장은 "새로운 수영만 요트경기장은 해양레저 관광 분야 일자리를 만들고 인근 상권을 살리는 데도 기여할 것"이라며 "시민이 바다를 즐길 수 있는 열린 해양문화 공간으로 자리잡도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

