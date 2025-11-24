본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

제주시내지역 상수도 유수율 대폭 상승

호남취재본부 박창원기자

입력2025.11.24 10:28

시계아이콘00분 46초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

오라동·연동·노형동 일대
유수율 89%…128억 절감
신규 4개 사업 속도전 돌입

제주시내지역 상수도 유수율 대폭 상승 제주특별자치도 청사 전경.
AD

제주특별자치도가 6년간 추진한 '지방상수도 동(洞) 지역(서부) 현대화사업'에서 유수율 89%를 달성하며 성과판정을 실시한 전국 지방자치단체 중 누수 저감량 1위를 기록했다.


제주도는 총 698억 원을 투입한 '지방상수도 동(洞) 지역(서부) 현대화사업'을 완료하고, 한국상하수도협회 성과판정위원회에 심의를 요청했다고 밝혔다.


이번 사업은 물관리 전문기관인 한국수자원공사와 협약을 맺고 추진됐다.


제주시 오라동·연동·노형동 일대를 대상으로 2020년 6월부터 진행된 노후 상수관망 정비 결과, 사업 전 44.2%에 그쳤던 유수율이 89%로 40.8%P 상승했다. 목표치 85%를 4%P 웃도는 성과다.


유수율은 정수장에서 생산된 물 중 수도 요금으로 정상 회수된 양의 비율을 뜻한다. 누수 없이 효율적으로 운영하는지 판단하는 핵심 지표로, 유수율이 높을수록 물 손실이 적고 안정적인 공급이 가능하다는 의미다.


경제적 효과도 상당하다. 누수 절감으로 연간 128억 원의 편익이 발생했으며, 3만 ㎥ 규모 정수장 신설을 대체하는 효과를 거뒀다. 수질 모니터링 15개소에서 28항목을 점검한 결과 탁도와 중금속 수치도 개선됐다.


제주도는 성과를 바탕으로 2025년 신규 노후 상수관망 정비사업 4건*의 속도를 높인다. 제주시 영평중블록·사라별도봉, 서귀포시 동홍삼매봉·남원대블록이 대상지다.


환경부가 지난 4월 우선 착수 대상지로 선정한 이들 사업은 현재 기본 및 실시설계를 진행 중이며, 긴급 정비가 필요한 구간부터 12월 착공한다.


신규사업 추진으로 수질 민원을 예방하고 누수를 줄여 유수율을 끌어올릴 계획이다. 수돗물 생산원가 절감과 수도사업 경영 합리화 효과도 기대된다.


지금 뜨는 뉴스

AD

좌재봉 제주도 상하수도본부장은 "누수 저감 전국 1위 성과는 6년간 체계적으로 노후 관망을 정비한 결과"라며 "신규사업 4건도 연내 착공해 수질 좋은 수돗물을 안정적으로 공급하는 물 복지를 실현하겠다"고 강조했다.




호남취재본부 박창원 기자 captain@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

11:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기