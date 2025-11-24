제주시내지역 상수도 유수율 대폭 상승

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

제주특별자치도가 6년간 추진한 '지방상수도 동(洞) 지역(서부) 현대화사업'에서 유수율 89%를 달성하며 성과판정을 실시한 전국 지방자치단체 중 누수 저감량 1위를 기록했다.

제주도는 총 698억 원을 투입한 '지방상수도 동(洞) 지역(서부) 현대화사업'을 완료하고, 한국상하수도협회 성과판정위원회에 심의를 요청했다고 밝혔다.

이번 사업은 물관리 전문기관인 한국수자원공사와 협약을 맺고 추진됐다.

제주시 오라동·연동·노형동 일대를 대상으로 2020년 6월부터 진행된 노후 상수관망 정비 결과, 사업 전 44.2%에 그쳤던 유수율이 89%로 40.8%P 상승했다. 목표치 85%를 4%P 웃도는 성과다.

유수율은 정수장에서 생산된 물 중 수도 요금으로 정상 회수된 양의 비율을 뜻한다. 누수 없이 효율적으로 운영하는지 판단하는 핵심 지표로, 유수율이 높을수록 물 손실이 적고 안정적인 공급이 가능하다는 의미다.

경제적 효과도 상당하다. 누수 절감으로 연간 128억 원의 편익이 발생했으며, 3만 ㎥ 규모 정수장 신설을 대체하는 효과를 거뒀다. 수질 모니터링 15개소에서 28항목을 점검한 결과 탁도와 중금속 수치도 개선됐다.

제주도는 성과를 바탕으로 2025년 신규 노후 상수관망 정비사업 4건*의 속도를 높인다. 제주시 영평중블록·사라별도봉, 서귀포시 동홍삼매봉·남원대블록이 대상지다.

환경부가 지난 4월 우선 착수 대상지로 선정한 이들 사업은 현재 기본 및 실시설계를 진행 중이며, 긴급 정비가 필요한 구간부터 12월 착공한다.

신규사업 추진으로 수질 민원을 예방하고 누수를 줄여 유수율을 끌어올릴 계획이다. 수돗물 생산원가 절감과 수도사업 경영 합리화 효과도 기대된다.





좌재봉 제주도 상하수도본부장은 "누수 저감 전국 1위 성과는 6년간 체계적으로 노후 관망을 정비한 결과"라며 "신규사업 4건도 연내 착공해 수질 좋은 수돗물을 안정적으로 공급하는 물 복지를 실현하겠다"고 강조했다.





