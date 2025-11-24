한화투자증권, 'Together Plus 금융 멘토링' 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한화투자증권은 특성화고 학생들의 꿈을 응원하는 '투게더 플러스(Together Plus) 금융 멘토링'을 성료했다고 24일 밝혔다.

한화투자증권 투자전략팀 박승영 팀장이 온라인으로 금융 멘토링을 진행하고 있다

AD

Together Plus는 한화투자증권 임직원이 멘토가 돼 금융권 취업을 희망하는 특성화고 학생들에게 금융·취업 멘토링을 제공하는 사회공헌 활동이다.

지난 6월 진행한 '취업 멘토링'에서는 진로설계·모의면접 등 취업 역량 강화를 위한 프로그램을 운영했으며 이번 '금융 멘토링'에서는 학생들의 경제적 자립을 돕기 위한 경제·금융 교육을 제공했다.

특히 한화투자증권 ESG(환경·사회·지배구조) 애널리스트가 멘토로 참여해 '지속가능한 미래와 ESG'를 주제로 학생들과 뜻깊은 시간을 가졌다.

이번 멘토링에는 ▲경기경영고 ▲경남관광고 ▲경북여자상업고 ▲경일관광경영고 ▲구미여자상업고 ▲대전신일여자고 ▲매향여자정보고 ▲밀성제일고 ▲사천여자고 ▲안양문화고 ▲이화여대병설미디어고 ▲인천비즈니스고 ▲진성여자고 ▲창의경영고 총 14개 특성화고 학생 130명이 온라인으로 참여했다.

한화투자증권은 앞으로도 청소년 교육 전문 기관 JA 코리아와 협력해 금융권 취업을 준비하는 청소년들에게 실질적인 금융·취업 멘토링을 지원할 계획이다.





AD

김도형 한화투자증권 혁신지원실 실장은 "Together Plus는 임직원들이 자부심을 가지고 참여하는 재능기부 활동"이라며 "앞으로도 금융 본업 역량을 활용해 학생들의 꿈을 응원하는 프로그램을 지속해 나가겠다"고 밝혔다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>