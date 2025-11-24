본문 바로가기
평양엔 샤넬·모피 넘치는데, 서민은 난방도 사치…北 극단적 양극화

서지영기자

입력2025.11.24 09:56

북중 접경지 중심으로 자본 집중
사치품 거래 급증…빈부격차 ↑

북한 내부에서 주민 간 빈부격차가 급격히 확대되고 있는 것으로 전해졌다. 과거 도시와 농촌의 단순한 생활 격차를 넘어, 북·중 교역이 집중되는 접경지역을 중심으로 '극단적 양극화'가 고착화되고 있다는 분석이다. 최근 부유층 사이에서는 명품 사치품 소비가 급속히 늘어나는 반면, 상당수 주민은 겨울철 난방에 필요한 기본적인 보온재조차 마련하지 못하는 상황이다. 전문가들은 경제적 불평등 심화가 김정은 체제의 통치 기반을 직접 흔들 수 있는 잠재적 요인으로 본다.


평양엔 샤넬·모피 넘치는데, 서민은 난방도 사치…北 극단적 양극화 평양 시내에서 촬영된 북한 여성. 北 대외선전매체 '금일조선'
북·중 무역 재개 후 사치 소비 급증

22일 대북 전문매체 데일리NK는 함경북도 회령·양강도 혜산 등 북·중 접경지에서 빈부격차가 눈에 띄게 확대되고 있다고 전했다. 매체는 북·중 간 무역이 다시 활기를 띠면서 화교 네트워크를 통한 명품·주류·모피 등 고가 사치품 유입이 급증하고 있다고 했다. 화교 네트워크를 통한 샤넬 화장품·향수, 고급 모피코트, 수입 주류 등 고가 사치품 유통이 증가하고 있으며, 주요 구매층은 이른바 '돈주'로 불리는 신흥 자본 계층인 것으로 알려졌다. 중국 단둥과 맞닿은 신의주시에서는 부유층 여성들을 중심으로 고급 모피 코트가 유행인 것으로 전해졌다.


평양엔 샤넬·모피 넘치는데, 서민은 난방도 사치…北 극단적 양극화 북한 여성의 화장대. 샤넬 화장품들이 놓여있다. 조선중앙TV

난방도 버거운 서민층…"비닐막 값이 쌀 반값"

반면 북·중 접경 지역의 일반 주민들은 생계유지조차 어려운 극심한 생활고에 직면해 있는 것으로 보인다. 혜산 지역 소식통에 따르면 겨울철 난방을 위해 필수적으로 설치하던 비닐 방풍막조차 올해는 가격 부담으로 포기하는 가구가 대부분이다. 현지에서는 1㎡당 1만5000원(북한 돈) 수준으로, 장마당 쌀 0.5㎏ 가격과 같아, 생존을 위한 식량 확보가 우선순위로 밀린 상황으로 전해졌다.


평양엔 샤넬·모피 넘치는데, 서민은 난방도 사치…北 극단적 양극화 북한 대성백화점 내부. 샤오홍슈

전문가들은 빈부 격차 확대가 장기화할 경우 김정은 1인 체제의 안정성에 직접적인 균열 요인이 될 수 있다고 경고한다. 전문가들은 "극단적 양극화는 곧 민심 이반과 권력 정당성 약화를 초래한다"며 "북한 체제의 구조적 리스크가 빠르게 커지고 있다"고 본다.




서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

