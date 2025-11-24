본문 바로가기
대전시, 공공기관 실무 경험 '청년 행정체험연수' 선발

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.11.24 09:46

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

12월 1일~7일까지, 만 18세~39세 이하 청년 누구나 가능...학력 무관

대전시, 공공기관 실무 경험 '청년 행정체험연수' 선발 사진=대전시 제공
대전시가 학력과 관계없이 2026년도 동계 기간 시 본청, 사업소, 공사·공단 및 출자·출연기관에서 공공기관 실무를 경험할 수 있는 '청년 행정체험연수' 참여 청년 80명을 모집한다.


이번 사업은 기존 '대학생 아르바이트' 운영 방식을 청년 누구나 참여할 수 있는 실무형 연수로 개편한 것으로, 관내 청년들에게 행정 현장을 직접 체험하는 기회를 제공하고 청년들의 시정에 대한 이해도와 참여도를 높이기 위해 마련됐다.


공고일(2025년 11월 24일) 현재 본인 또는 직계존속이 대전광역시에 주민등록이 되어있는 만 18세 이상 39세 이하 청년이면 누구나 지원할 수 있으며, 사회경제적 취약계층의 참여 기회를 보장하기 위해 특별선발 유형도 마련됐다.


모집 유형 및 인원은 ▲특별선발(국민기초생활수급자(본인 또는 자녀), 차상위계층(본인 또는 자녀), 등록장애인 본인, 등록 한부모가족(본인 또는 자녀), 국가유공자(본인 또는 자녀)) 32명 ▲일반선발(특별선발을 제외한 나머지 신청자) 48명이다.


신청은 12월 1일 오전 9시부터 12월 7일 오후 6시까지 대전청년포털을 통해 온라인으로 접수하면 된다.


시는 유형별 전산 추첨을 통해 선발하며, 선발 결과는 12월 12일 오후 6시 대전청년포털을 통해 발표한다. 선발자(대기자 포함)를 대상으로 신청 자격과 특별선발 유형 자격 검증을 거치며, 자격 부적격자 또는 근무 포기자가 발생할 경우 12월 22일 오후 6시에 추가 선발자를 발표한다.


선발된 청년들은 오는 2026년 1월 12일부터 2월 5일까지 19일 동안 19개 부서(기관)에 배치된다.


기타 자세한 내용은 대전시청 홈페이지 또는 대전청년포털에 게시된 '2026년도 동계 청년 행정체험연수 모집 공고'를 통해 확인할 수 있다.




충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

