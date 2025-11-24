본문 바로가기
KB증권, 소상공인 위한 '깨비상점' 기념식 진행

송화정기자

입력2025.11.24 09:46

KB증권은 지난 21일 함께만드는세상(이하 사회연대은행)과 함께 소상공인을 위한 노후 기자재 교체 지원 사업인 '깨비상점' 기념식을 진행했다고 24일 밝혔다.

KB증권, 소상공인 위한 '깨비상점' 기념식 진행 지난 21일 소상공인을 위한 '깨비상점' 기념식을 진행하며 KB증권 임경식 커뮤니케이션본부장(오른쪽)과 사회연대은행 김용덕 이사장(왼쪽), 도토리소년 김영미 대표(가운데)가 기념사진을 촬영하고 있다.
깨비상점은 장기화된 경기 침체로 경영에 어려움을 겪고 있는 소상공인들에게 실질적인 지원을 제공하고자 KB증권이 새롭게 시작한 사회공헌사업이다. 올해는 영등포구 내 요식업종 점포 40곳을 대상으로 노후 기자재 교체를 지원했다.


기념식은 영등포구 신길동에 위치한 카페 '도토리 소년'에서 진행됐으며 KB증권 커뮤니케이션본부장 임경식 상무와 사회연대은행 김용덕 이사장 및 사업 관계자들이 참석했다.


도토리 소년은 2019년 개업 이후 빈티지한 인테리어와 함께 맛있는 커피와 과자로 고객들로부터 긍정적인 평가를 받아왔으나 코로나19로 인한 상권의 침체와 동종업종 경쟁 심화 등으로 어려움을 겪고 있었다. 이에 KB증권은 도토리 소년에 커피 원두 분쇄 그라인더 및 어닝( 간판 등 필요한 기자재를 지원했다. 또한 이번 사업에 참여한 40개 점포를 안내하는 지도를 제작해 배포할 예정이며 점포에는 '깨비상점' 현판이 부착된다. 향후 매장 홍보를 위한 SNS 이벤트도 진행해 지속적인 사후 관리가 이뤄질 수 있도록 할 계획이다.


임경식 KB증권 커뮤니케이션본부장은 "KB증권의 사회공헌사업은 다양한 사회적 분야에 대한 관심과 지원을 바탕으로 지역사회와의 동반성장을 목표로 하고 있다"며 "이번 깨비상점 사업이 소상공인들에게 실질적인 도움이 되기를 바라며, 앞으로도 기업의 사회적 책임을 다할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 밝혔다.




송화정 기자 pancake@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

