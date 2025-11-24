본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

서울 소상공인 10곳 중 1곳만 AI 활용…도입 최대 애로는 ‘비용’

김철현기자

입력2025.11.24 12:00

시계아이콘00분 54초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

중기중앙회 '서울시 소상공인 AI 인식 및 활용 수준 실태조사' 결과 발표

서울 소상공인 10곳 중 1곳만 AI를 활용하는 것으로 조사됐다. 도입 과정에서 가장 큰 어려움은 비용이었다.


24일 중소기업중앙회 서울지역본부는 서울시 소상공인 300개사를 대상으로 9월 10일부터 18일까지 실시한 '서울시 소상공인 AI 인식 및 활용 수준 실태조사' 결과를 발표했다.


조사 결과, 현 사업장에서 AI를 활용하고 있다고 응답한 비율은 9.7%에 그쳤다. 향후 활용 계획이 있다는 응답은 23.0%, 활용 경험이나 계획이 전혀 없다는 응답은 67.3%로 나타났다. 이는 AI의 개념은 인식하고 있으나 실제 현장에서는 도입이 여전히 제한적임을 보여준다.

서울 소상공인 10곳 중 1곳만 AI 활용…도입 최대 애로는 ‘비용’ AI. 게티이미지뱅크
AD

AI 개념 이해 수준은 ▲잘 이해한다(24.7%) ▲어느 정도 이해한다(41.3%) 등 전체의 66.0%가 인식하고 있었고, AI 활용에 대한 관심도는 ▲매우 관심 있다(21.0%) ▲어느 정도 있다(40.7%) 등 61.7%로 비교적 높았다. 다만 인식과 관심이 실제 도입으로 이어지지 못하는 주요 원인은 도입비용 부담과 기술 역량 부족으로 분석됐다.


AI 도입 과정에서 가장 큰 어려움으로는 ▲도입비용 부담(69.0%)이 가장 높게 나타났고, 이어 ▲AI 관련 지식·인력 부족(30.7%) ▲기존 시스템과의 연계 어려움(23.0%) 순이었다.


이러한 결과는 소상공인들이 AI의 필요성과 효용성은 충분히 인식하고 있으나, 초기 비용 부담이 실제 도입을 가로막는 핵심 요인임을 보여준다. 조사대상 사업체 중 69%는 "AI가 필요하지만 비용이 부담된다"고 응답, 정책적 재정지원의 필요성을 확인시켰다.


AI 활용을 위한 지원정책에 대해서는 ▲실습 중심 훈련(47.7%)을 가장 많이 꼽았고, 다음으로 ▲성공사례 및 정보 제공(41.0%) ▲기초·실무교육'(30.3%) 순으로 나타났다. 응답자의 절반 이상(54.7%)은 "서울시 차원의 직접적인 재정지원이 필요하다"고 답변해, 실질적 지원을 요구하는 목소리가 뚜렷했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

박종석 서울지역회장은 "이번 조사는 서울시 소상공인의 AI 활용 현황과 정책 수요를 구체적으로 보여주는 결과"라며, "서울시와 중기중앙회가 협력해 AI 기반 경영환경으로의 전환을 가속화하고, 노란우산 제도를 복지와 디지털 지원이 결합된 종합 안전망으로 발전시켜야 한다"고 말했다.




김철현 기자 kch@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

13:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기