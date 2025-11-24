본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

'2025 춘식이 사랑의열매 기부 배지' 판매 시작

이경호기자

입력2025.11.24 09:35

시계아이콘00분 37초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

사랑의열매×카카오메이커스, 24일 오후 5시부터 판매
6만 5천여명 투표 참여…수익금 전액 자립준비청년 IT기기 지원

'2025 춘식이 사랑의열매 기부 배지' 판매 시작 ‘2025 춘식이 사랑의열매 기부 배지’
AD

사랑의열매 사회복지공동모금회(회장 김병준)와 카카오(대표 정신아)의 사회적 가치 커머스 플랫폼 '카카오메이커스'는 24일 오후 5시부터 '2025 춘식이 사랑의열매 기부 배지'를 판매한다.


양측은 지난달 카카오프렌즈의 대표 캐릭터 '춘식이'와 사랑의열매를 상징하는 심볼을 활용한 '2025 춘식이 사랑의열매 기부 배지' 디자인 투표를 진행했다.


투표에는 6만 5000여 명이 참여하며 높은 관심을 받았고, 후보 4종(따스히 안아줄게요, 힘차게 날아올라요, 늘 꽃길만 걸어요, 새로운 시작을 응원해요) 가운데 39%의 최다 득표를 얻은 디자인 '따스히 안아줄게요'가 최종 디자인으로 선정됐다.

'2025 춘식이 사랑의열매 기부 배지' 판매 시작 ‘2025 춘식이 사랑의열매 기부 배지’

배지는 12월 3일 오후 5시까지 카카오메이커스 앱과 홈페이지에서 구매할 수 있으며, 배지를 통해 얻은 수익금 전액은 자립준비청년 IT기기 지원에 활용될 예정이다.


이번 콜라보레이션은 5주년을 맞이해 특별한 리워드도 마련됐다. 배지를 구매한 고객 중 선착순 1만 명에게는 2021년부터 2025년까지의 역대 배지 디자인을 모은 스티커팩과 함께, 배지 추가 구매 시에 활용할 수 있는 '배지 선물하기 쿠폰'이 증정된다.


지금 뜨는 뉴스

AD

사랑의열매와 카카오메이커스의 콜라보레이션 기부 배지는 2021년부터 매년 이어져 열띤 호응을 받아왔다. 배지 판매를 통해 모인 수익금은 매년 사회적 도움이 필요한 이웃에게 전달되어 2021년에는 쪽방촌에 난방매트 874개를 지원했고, 2022년에는 조손가정에 20㎏ 쌀 689가마를 전달했다. 2023년에는 자립준비청년에게 노트북 131대를, 2024년에는 영케어러에게 노트북 200대를 지원했다.




이경호 기자 gungho@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

10:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기