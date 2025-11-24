'2025 춘식이 사랑의열매 기부 배지' 판매 시작

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

사랑의열매×카카오메이커스, 24일 오후 5시부터 판매

6만 5천여명 투표 참여…수익금 전액 자립준비청년 IT기기 지원

‘2025 춘식이 사랑의열매 기부 배지’

사랑의열매 사회복지공동모금회(회장 김병준)와 카카오(대표 정신아)의 사회적 가치 커머스 플랫폼 '카카오메이커스'는 24일 오후 5시부터 '2025 춘식이 사랑의열매 기부 배지'를 판매한다.

양측은 지난달 카카오프렌즈의 대표 캐릭터 '춘식이'와 사랑의열매를 상징하는 심볼을 활용한 '2025 춘식이 사랑의열매 기부 배지' 디자인 투표를 진행했다.

투표에는 6만 5000여 명이 참여하며 높은 관심을 받았고, 후보 4종(따스히 안아줄게요, 힘차게 날아올라요, 늘 꽃길만 걸어요, 새로운 시작을 응원해요) 가운데 39%의 최다 득표를 얻은 디자인 '따스히 안아줄게요'가 최종 디자인으로 선정됐다.

‘2025 춘식이 사랑의열매 기부 배지’

배지는 12월 3일 오후 5시까지 카카오메이커스 앱과 홈페이지에서 구매할 수 있으며, 배지를 통해 얻은 수익금 전액은 자립준비청년 IT기기 지원에 활용될 예정이다.

이번 콜라보레이션은 5주년을 맞이해 특별한 리워드도 마련됐다. 배지를 구매한 고객 중 선착순 1만 명에게는 2021년부터 2025년까지의 역대 배지 디자인을 모은 스티커팩과 함께, 배지 추가 구매 시에 활용할 수 있는 '배지 선물하기 쿠폰'이 증정된다.





사랑의열매와 카카오메이커스의 콜라보레이션 기부 배지는 2021년부터 매년 이어져 열띤 호응을 받아왔다. 배지 판매를 통해 모인 수익금은 매년 사회적 도움이 필요한 이웃에게 전달되어 2021년에는 쪽방촌에 난방매트 874개를 지원했고, 2022년에는 조손가정에 20㎏ 쌀 689가마를 전달했다. 2023년에는 자립준비청년에게 노트북 131대를, 2024년에는 영케어러에게 노트북 200대를 지원했다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr

