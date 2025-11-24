본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

홈닉, ‘친구추천 이벤트’ 실시… 회원 모두에게 네이버페이 포인트 지급

정진기자

입력2025.11.24 09:40

시계아이콘01분 13초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

최다 초대 회원·단지에는 순금·커피차 등 특별 혜택 제공

삼성물산이 운영하는 홈테크 기반 아파트 라이프 플랫폼 '홈닉(Homeniq)'이 신규 사용자 확대와 입주민 커뮤니티 활성화를 위해 11월 24일부터 12월 14일까지 약 20일간 '친구추천 이벤트'를 진행한다고 밝혔다.

홈닉, ‘친구추천 이벤트’ 실시… 회원 모두에게 네이버페이 포인트 지급
AD

이번 이벤트는 홈닉이 지향하는 입주민 중심의 'Change Better' 경험을 강화하는 취지로 마련됐다. 홈닉 앱을 이용하는 회원이라면 누구나 참여할 수 있는 프로그램으로서 기존 회원과 신규 가입자 등 참여자 모두에게 실질적인 혜택을 제공하는 것이 특징이다. 특히 사용자 간 초대를 통해 플랫폼 생태계를 함께 만들어가는 구조로, 사용자들에게 더 큰 보상을 제공하여 입주민 중심의 생태계 확장을 목표로 하고 있다.


■ 친구 추천하면 '친구도 1,000원 · 나도 1,000원'

홈닉 앱에서 제공하는 초대 링크를 통해 신규 회원이 가입을 완료하면 초대한 회원과 초대 받은 신규 가입자 모두 네이버페이(Npay) 포인트 1,000원이 자동 지급된다. 해당 포인트는 1인 1회 지급이며, 초대 건수는 이벤트 기간 동안 제한 없이 집계된다.


홈닉 관계자는 "아파트 생활을 더 편리하게 만들기 위해서는 플랫폼을 함께 사용하는 이웃이 많아질수록 서비스의 가치와 편의가 커진다"며 "입주민들이 친구와 이웃을 자연스럽게 초대할 수 있도록 생활 혜택과 연결된 실질적인 리워드를 마련했다"고 설명했다.


이번 이벤트는 주거기반 서비스를 통해 단순히 편의성을 높일 뿐 아니라 실질적인 생활 혜택(네이버페이)까지 연결시킨다는 점에서 큰 의의가 있다는 평이다.


■ 초대랭킹 TOP 10에겐 '순금 1돈', 단지 순위 TOP 5에는 '커피차·칼연마 등 단지 서비스'

이벤트 종료 후 개인 초대 랭킹 상위 10명에게는 순금 1돈(3.75g) 골드바가 제공된다.


또한 초대받은 인원이 가장 많은 상위 5개 단지에는 단지 단위로 즐길 수 있는 특별 서비스가 제공될 예정이다. 단지 서비스는 커피차, 간식차, 칼연마 등 입주민들이 실제로 선호도가 높은 프로그램 중심으로 구성되며, 단지별 협의를 통해 제공 방식이 결정된다.


이번 단지 랭킹 보상은 단순한 혜택 제공을 넘어, 입주민들이 함께 참여하고 즐기는 단지 커뮤니티 문화를 새롭게 만드는 데 의의가 있다는 평이다.


홈닉 관계자는 "단지 단위로 이벤트에 참여하고 오프라인 혜택을 함께 누림으로써 자연스럽게 이웃간 교류가 생기고, 단지의 전반적 분위기가 한층 좋은 방향으로 바뀌게 될 것으로 기대한다"며 "앞으로도 회원 개인 및 단지 단위의 다양한 프로그램을 진행할 계획이며, 이는 전반적인 주거 문화를 바꾸고 발전시키고자 하는 홈닉의 핵심가치 'Change Better'와도 맞닿아 있다"고 말했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

이벤트에 대한 자세한 내용은 홈닉 앱 공지사항 또는 고객센터를 통해 확인할 수 있다.




정진 기자 peng1@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

10:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기