키움증권 찾은 이찬진 "실효성 있는 모험자본 공급" 당부

"수치상의 투자보다 중요한 것은 기업을 실제로 성장시키는 현장 중심의 모험자본 공급이다." 이찬진 금융감독원 원장이 발행어음 추가 인가를 받은 키움증권을 방문해 모험자본 공급 필요성을 재차 강조했다.

금감원에 따르면 이 원장은 24일 오후 여의도 키움증권 본사를 방문해 단기금융업(발행어음) 준비 상황을 확인하고 모험자본 공급계획을 비롯한 주요 현안을 점검했다.

그는 모바일을 통한 비대면 발행어음 가입 절차 시연을 참관하고, 비대면 가입 과정에서 투자자 보호 장치 및 절차가 적정하게 마련돼 있는지 직접 살폈다. 또한 키움증권으로부터 모험자본 투자를 받은 벤처기업 대표와 화상 간담회를 실시, 벤처기업이 현장에서 겪는 어려움 및 모험자본 공급 확대 필요성에 대한 의견을 경청했다.

이찬진 금융감독원장이 23일 서울 여의도 금융투자협회에서 열린 '금융감독원장-연구기관장 간담회'에 참석해 모두발언 하고 있다. 2025.9.23 강진형 기자

이번 방문은 앞서 금융위원회가 키움증권에 대한 4조원 이상 종합금융투자사업자(종투사) 지정 및 단기금융업 인가 건을 의결한 데 따른 것이다. 금감원은 금융위 의결 당일과 다음날에도 키움증권 등 관련사 경영진을 불러 ▲모험자본 공급 이행 ▲예방 중심의 투자자 보호 체계 정착 ▲건전성 관리 강화 등을 강조한 바 있다.

이 원장은 이날 키움증권을 찾은 자리에서 "키움증권은 벤처 기반에서 출발한 증권사로서 혁신기업의 성장을 누구보다 가까이서 경험해 온 만큼, 이러한 강점을 살려 현장에서 실효성 있는 모험자본 공급을 모범적으로 이끌어달라"고 당부했다.

또한 "금융상품의 완전 판매는 판매 시점에 국한되는 것이 아니라, 상품의 설계 단계부터 시작된다"며 "'내 가족에게 판매할 수 있는 상품인가'라는 질문을 통해 엄격히 자기 검증하는 것이야말로 불완전판매를 사전에 차단하는 가장 강력한 투자자 보호 장치"라고 강조했다.

이와 함께 건전성 관리 및 IT 안정성 측면에서는 상시 리스크 관리 체계, 충분한 자본완충능력을 확보하는 동시에, 시스템 장애 예방과 사이버 보안 강화를 위한 IT 투자를 확대해 달라고 요청했다.

이에 키움증권 측도 모험자본 공급을 적극 확대하고, 혁신기업의 성장 사다리 구축에 기여하는 책임 있는 투자자 역할을 강화하겠다는 의지를 밝혔다. 키움증권은 IT 투자 규모도 올해 300억원, 2026년 450억원, 2027년 500억원으로 지속 확대한다는 계획이다.





금감원은 앞으로도 금융투자회사의 모험자본 공급 현황을 지속 점검하고, 모험자본 공급 관련 자본규제 합리화 등 필요한 제도 개선 과제를 발굴해나간다는 방침이다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr

