경북교육청, '학점제형 자기주도 학습공간' 구축학교 6곳 선정

영남취재본부 구대선기자

입력2025.11.24 09:25

스스로 학습 설계, 실천
경북일고·경주여고 등

경북교육청(교육감 임종식)은 2025년 고교학점제 전면 시행에 따라 학생이 자신의 학습 속도와 수준에 맞춰 스스로 학습을 설계하고 실천할 수 있는 '학점제형 자기주도학습공간(스터디 카페형 학습공간)' 구축 학교 6곳을 최종 선정했다고 24일 밝혔다.


선정된 학교는 경산고등학교와 경주여자고등학교, 경북일고등학교, 영천여자고등학교, 동지여자고등학교, 김천고등학교로, 각 학교는 학점제 운영에 필요한 학생 맞춤형 학습환경을 갖추기 위한 준비를 본격적으로 추진하게 된다.

경북교육청, '학점제형 자기주도 학습공간' 구축학교 6곳 선정 경북교육청
이번 사업은 기존의 조용한 자율학습실을 탈피해 소통, 협업, 탐구, 휴식이 유기적으로 이뤄지는 개방형 학습환경을 조성하는 것을 목표로 한다.


학생들이 학교안에서 충분한 학습 지원을 받을 수 있도록 개인별 학습공간과 소그룹 토의 공간을 함께 마련하고, 진로진학 상담, 학습 코칭, 온라인 공동교육과정 참여 등 학점제 기반의 다양한 학습 활동도 한층 강화할 예정이다. 이를 통해 학생의 학습 주도성을 높이는 동시에 사교육비 부담을 줄이는 효과도 기대된다.


경북교육청은 올해 선정된 6개교에 대해 공간 설계 컨설팅, 운영 프로그램 개발, 학습 지원 체계 강화 등을 지속적으로 지원해 학교별 특색을 반영한 학습환경 구축을 돕는다는 계획이다. 또한 학점제형 자기주도학습공간이 지역, 학교 간 교육격차 해소와 학생 맞춤형 학습권 확대에 중요한 역할을 할 것이라고 강조했다.


임종식 경북교육감은 "학생이 스스로 배우고 성장할 수 있는 환경을 학교 안에 갖추는 것이 고교학점제의 출발점"이라며 "학점제형 학습공간을 통해 모든 학생이 자신의 속도와 방식에 맞는 배움의 기회를 누릴 수 있도록 적극 지원하겠다"라고 말했다.




영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

