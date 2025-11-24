본문 바로가기
속초시, 민선 8기 주요 인프라 사업 44개 집중 점검…적기 추진 총력

이종구기자

입력2025.11.24 09:21

추진상황 보고회 개최…15개 부서 44개 사업 추진 상황 점검
이병선 시장 "인프라는 시민 삶의 질과 직결"…적기 추진 강조

강원도 속초시가 민선 8기 들어 추진 중인 주요 인프라 구축사업 전반을 점검하며, 성공적 마무리를 위한 총력 체제에 돌입했다.

속초시, 민선 8기 주요 인프라 사업 44개 집중 점검…적기 추진 총력 이병선 속초장이 24일 시청 디지털상황실에서 '민선 8기 인프라 구축사업 추진상황 보고회'를 열고 있다. 속초시 제공
시는 24일 시청 디지털상황실에서 이병선 시장 주재로 '민선 8기 인프라 구축사업 추진상황 보고회'를 열고, 부서별 추진 현황을 집중 점검했다.


이번 보고회에는 총 15개 부서가 참여해 ▲복지 ▲문화 ▲체육 ▲환경 ▲관광 ▲도시재생 등 전 분야에 걸친 44개 인프라 사업의 진행상황을 보고하고, 계획 이행력 강화 방안을 논의했다. 시는 각 사업의 공정률, 행정절차 이행 여부, 예산 집행 상황 등을 면밀히 검토하며 전반적인 추진 속도 점검에 나섰다.


먼저 시는, 현재 진행 중인 사업 가운데 올해 준공을 앞둔 '속초시 장애인종합복지센터'를 비롯해 ▲공공산후조리원 ▲영어도서관과 내년 준공을 목표로 하는 ▲음식문화복합공간 ▲파크골프장 확충 등 주민 체감도가 높은 다수의 생활 인프라를 속도감 있게 마무리할 계획이다.


▲노후 상수관망 정비(2026~2031년) ▲육아복합지원센터(2028년) ▲복합교육체육센터(2030년) 등 중장기 추진이 불가피한 사업은 계획부터 철저히 수립해 사전 행정절차 등의 이행을 누락 없이 추진한다는 방침이다. 이를 통해 차질 없이 계획된 일정대로 사업이 이뤄질 수 있도록 행정력을 집중한다.


시는 사업의 여건에 맞춰 추진에 박차를 가하며, 국·도비 재원 확보가 필요하거나 중앙부처 협의가 필요한 사업 등에 대해서는 적극적인 행정력을 투입하기로 했다. 인프라 구축은 시민 삶의 질과 밀접한 연관이 있는 만큼 사업의 적기 추진에 최선을 다한다는 계획이다.


이병선 속초시장은 "속초의 미래와 시민 삶의 질 제고에 영향을 미칠 인프라 사업들이 일정대로 차질 없이 추진되도록 작은 부분부터 꼼꼼히 점검하길 바란다"며 "시민들이 삶의 변화로 체감할 수 있는 결과를 만들기 위해 끝까지 최선을 다하겠다"고 말했다.




속초=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
