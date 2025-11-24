본문 바로가기
경복대, 산업별 역량체계 기반 '대학교육과정' 인정 획득

이영규기자

입력2025.11.24 09:21

경복대학교가 산업별 역량체계(SQF) 기반 대학교육과정 인정을 획득했다.


경복대는 영상미디어콘텐츠학과가 지난 21일 서울가든호텔에서 열린 '2025년 산업별역량체계(SQF) 기반 대학교육과정 인정서 수여식'에서 고용노동부와 한국산업인력공단으로부터 가상융합 산업분야의 '확장현실그래픽디자인' 직무로 SQF 기반 대학교육과정 인정을 획득했다고 24일 밝혔다.


SQF는 산업 현장에서 요구되는 표준 직무를 기반으로 직무 수행에 필요한 역량을 구조화하고, 교육훈련·학위·자격·경력이 유기적으로 연계되도록 마련된 체계이다. SQF 인정은 해당 교육과정이 산업계가 요구하는 직무역량을 충족함을 국가가 공식적으로 인증하는 절차다.


경복대, 산업별 역량체계 기반 '대학교육과정' 인정 획득 안지아 경복대학교 영상미디어콘텐츠학과 교수(오른쪽)가 박연정 한국인공지능·소프트웨어산업협회 사무총장으로부터 SQF 기반 대학교육과정 인정서를 수여 받은 뒤 기념사진을 찍고 있다. 경복대학교 제공
이번에 인정받은 '확장현실그래픽디자인' 직무는 상용 게임엔진의 원리, 2D·3D 그래픽 기법, 시각 요소와 동적 요소에 대한 이해, 확장현실(XR) 구현 기술 등 기반 지식을 바탕으로 XR 그래픽 디자인 업무를 수행할 수 있는 전문역량을 의미한다.


안지아 경복대 영상미디어콘텐츠학과 교수는 "이번 SQF 기반 대학교육과정 인정은 매우 의미가 깊다"며 "확장현실 그래픽디자인 직무에 빠르게 대응하는 경쟁력 있는 교육체계를 구축한 만큼, 학생들도 산업 현장에서 요구하는 실무역량을 적극적으로 키워가길 바란다"고 말했다.




이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
