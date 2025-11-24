1만년 전에도 10대 소녀 껌 씹었다?…에스토니아 '이 나무'서 흔적 발견

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

英 다큐멘터리서 선사 시대 '껌 조각' 소개돼

에스토니아 대학서 1만500년 전 유물 분석

"북유럽인, 금발에 파란 눈 아니었을지도"

에스토니아에서 선사 시대 10대 소녀가 씹었던 껌 조각이 발견됐다. 연합뉴스는 23일(현지시간) 영국 일간 가디언을 인용해 "에스토니아 타르투대 역사·고고학 연구소는 1만 500년 전 석기 시대의 자작나무 타르(역청)에서 치아 자국과 타액 흔적을 발견했다"고 보도했다. 연구팀이 타액 흔적에서 DNA를 추출해 분석한 결과, 갈색 머리와 갈색 눈을 가진 10대 여자아이가 이 타르를 씹었을 가능성이 나타났다.

영국 채널4 방송에서 방영된 다큐멘터리 '베타니 휴스의 세계의 보물들'에서 선사 시대 10대 소녀가 씹었던 껌 조각을 소개했다. 채널4

이번 연구 결과는 전날 영국 채널4 방송에서 방영된 다큐멘터리 '베타니 휴스의 세계의 보물들'의 '숨겨진 에스토니아, 불과 얼음의 땅' 에피소드를 통해 소개됐다.

이 다큐멘터리의 진행자이자 영국의 역사학자인 베타니 휴스는 "(이번 연구는) 버려진 물건 하나로 우리와 과거의 사람들이 어떻게 마주할 수 있는지 보여준다"며 "우리는 이제 (과거의) 사람들이 치통을 완화하거나 접착제로 사용하기 위해 타르를 씹었단 점을 알게 됐다"고 강조했다. 또 "과거 북유럽인들이 금발 머리와 파란 눈을 가졌다는 가정에 도전하는 결과"라며 "중요하고 놀랍다"고 했다.

이 밖에도 해당 다큐멘터리에서는 타르투대가 분석 중인 에스토니아 전역의 다른 역사적 유물들이 소개됐다. 타르투대는 착용했을 때 소리가 나는 외음부 모양의 800년 된 금속 십자가를 분석하고 있었다. 하이키 발크 교수는 휴즈와의 인터뷰에서 "이 유물은 중세 에스토니아인들이 이교도의 다산 상징을 새로운 기독교 신앙과 통합하는 과정을 보여준다"며 "입으면 굉장한 소리가 난다"고 말했다.

휴즈는 직접 에스토니아 쿠크루스 마을의 12세기 묘지에서 발견된 여성 해골의 유물을 조사하기도 했다. 다큐멘터리에 따르면 해당 여성은 사망 당시 50대였으며, 발치에서는 고급 청동과 은 장신구, 사후 세계에서 먹을 음식, 체, 단검, 수정된 새알 등이 함께 매장됐다.





달걀 껍데기를 분석한 고고학자 에스터 오라스 박사는 휴즈와의 인터뷰에서 "누군가는 이 여성이 수정된 달걀을 무덤으로 가져가야 한다고 결정했다"며 "아마도 기독교의 상징성이 수정과 관련 있을 것"이라고 설명했다.





