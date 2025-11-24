본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

1만년 전에도 10대 소녀 껌 씹었다?…에스토니아 '이 나무'서 흔적 발견

김성욱기자

입력2025.11.24 09:29

시계아이콘00분 54초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

英 다큐멘터리서 선사 시대 '껌 조각' 소개돼
에스토니아 대학서 1만500년 전 유물 분석
"북유럽인, 금발에 파란 눈 아니었을지도"

에스토니아에서 선사 시대 10대 소녀가 씹었던 껌 조각이 발견됐다. 연합뉴스는 23일(현지시간) 영국 일간 가디언을 인용해 "에스토니아 타르투대 역사·고고학 연구소는 1만 500년 전 석기 시대의 자작나무 타르(역청)에서 치아 자국과 타액 흔적을 발견했다"고 보도했다. 연구팀이 타액 흔적에서 DNA를 추출해 분석한 결과, 갈색 머리와 갈색 눈을 가진 10대 여자아이가 이 타르를 씹었을 가능성이 나타났다.


1만년 전에도 10대 소녀 껌 씹었다?…에스토니아 '이 나무'서 흔적 발견 영국 채널4 방송에서 방영된 다큐멘터리 '베타니 휴스의 세계의 보물들'에서 선사 시대 10대 소녀가 씹었던 껌 조각을 소개했다. 채널4
AD

이번 연구 결과는 전날 영국 채널4 방송에서 방영된 다큐멘터리 '베타니 휴스의 세계의 보물들'의 '숨겨진 에스토니아, 불과 얼음의 땅' 에피소드를 통해 소개됐다.


이 다큐멘터리의 진행자이자 영국의 역사학자인 베타니 휴스는 "(이번 연구는) 버려진 물건 하나로 우리와 과거의 사람들이 어떻게 마주할 수 있는지 보여준다"며 "우리는 이제 (과거의) 사람들이 치통을 완화하거나 접착제로 사용하기 위해 타르를 씹었단 점을 알게 됐다"고 강조했다. 또 "과거 북유럽인들이 금발 머리와 파란 눈을 가졌다는 가정에 도전하는 결과"라며 "중요하고 놀랍다"고 했다.


이 밖에도 해당 다큐멘터리에서는 타르투대가 분석 중인 에스토니아 전역의 다른 역사적 유물들이 소개됐다. 타르투대는 착용했을 때 소리가 나는 외음부 모양의 800년 된 금속 십자가를 분석하고 있었다. 하이키 발크 교수는 휴즈와의 인터뷰에서 "이 유물은 중세 에스토니아인들이 이교도의 다산 상징을 새로운 기독교 신앙과 통합하는 과정을 보여준다"며 "입으면 굉장한 소리가 난다"고 말했다.


휴즈는 직접 에스토니아 쿠크루스 마을의 12세기 묘지에서 발견된 여성 해골의 유물을 조사하기도 했다. 다큐멘터리에 따르면 해당 여성은 사망 당시 50대였으며, 발치에서는 고급 청동과 은 장신구, 사후 세계에서 먹을 음식, 체, 단검, 수정된 새알 등이 함께 매장됐다.


지금 뜨는 뉴스

AD

달걀 껍데기를 분석한 고고학자 에스터 오라스 박사는 휴즈와의 인터뷰에서 "누군가는 이 여성이 수정된 달걀을 무덤으로 가져가야 한다고 결정했다"며 "아마도 기독교의 상징성이 수정과 관련 있을 것"이라고 설명했다.




김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

10:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기