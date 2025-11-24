"이런 흐름 계속" '韓남성'에 호감 느낀 日여성…1억7000만원 보내고 '아차차'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

로맨스·부업 미끼에 속아

日에서 SNS 이용한 코인 사기 확산

일본에서 사회관계망서비스(SNS)를 활용한 암호화폐(가상자산) 투자 사기가 잇따라 발생하면서 현지 경찰이 주의를 당부하고 나섰다.

일본에서 SNS를 통한 가상화폐 사기 피해가 연이어 발생하고 있다는 보도가 나왔다. 범죄 수법은 호감을 이용한 로맨스 스캠이나 부업 소개를 미끼로 SNS에서 피해자에게 접근한 뒤, 가상화폐 투자 명목으로 계좌 개설과 송금을 요구해 금전을 빼앗는 방식이다. 게티이미지

최근 일본 지역매체 TV유야마가타는 "야마가타현 내에서 SNS를 통한 가상화폐 사기 피해가 연이어 발생하고 있다"고 보도했다.

범죄 수법은 호감을 이용한 로맨스 스캠이나 부업 소개를 미끼로 SNS에서 피해자에게 접근한 뒤, 가상화폐 투자 명목으로 계좌 개설과 송금을 요구해 금전을 빼앗는 방식이다.

SNS에서 한국인 남성이라고 자신을 소개한 B씨와 메시지를 주고받는 과정에서 호감을 느끼고 송금해 사기 당한 사례가 발생했다. 게티이미지

보도에 따르면 야마가타현 요네자와시에 거주하는 70대 여성 A씨는 지난 1월 인스타그램에서 한국인 남성이라고 자신을 소개한 B씨와 알게 돼 메시지를 주고받는 과정에서 호감을 느끼게 됐다.

B씨는 "투자를 하면 더 나은 생활을 할 수 있다", "나는 당신을 생각하고 있다"고 말하며 암호화폐 투자를 권유했고, 결국 A씨는 6차례에 걸쳐 총 약 1875만엔(약 1억7600만원)을 송금했다.

이후 B씨가 추가 송금을 요구하자 A씨는 의심을 품고 경찰에 도움을 요청하면서 사기 피해를 당했다는 사실을 알게 됐다.

또 지난 9월에는 야마가타시에 사는 30대 여성이 SNS에서 알게 된 상대에게 "80만엔(752만원)만 준비하면 300만엔(2818만원)으로 돌려주겠다"는 제안을 받고 두 차례에 걸쳐 약 375만엔(3523만원)을 송금했다가 사기 피해를 입었다.

당시 피해 여성은 SNS인 스레드에서 '부업 소개' 게시물에 댓글을 남긴 뒤 인스타그램 다이렉트메시지(DM)으로 연락을 받았다. 이후 다른 SNS인 라인을 통해 연락을 이어갔는데, 가해자는 최대 4배 수익을 낼 수 있다며 계좌 개설과 송금을 집요하게 유도한 것으로 전해졌다.





일본 경찰은 SNS 등 온라인에서 알게 된 상대가 투자를 권유할 경우 사기 가능성을 의심하고 함부로 송금하지 말 것을 당부했다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr

