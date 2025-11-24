본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

코트라, 日 차 2대 부품사 아이신과 공급망 진입 협력

박준이기자

입력2025.11.24 11:00

시계아이콘01분 06초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

생산거점 진출지원 상담회 개최
인도법인으로 협업 대상 확대
MOU 체결, 방한 상담회

대한무역투자진흥공사(코트라)가 일본 도요타그룹 핵심 계열사인 아이신과 현지 진출 협력에 나섰다.


코트라는 우리 자동차부품 산업의 글로벌 공급망 진입 확대를 위해 24일 코트라 본사에서 '2025 아이신 글로벌 생산거점 진출지원 상담·설명회'를 열었다. 이번 행사는 1:1 B2B(기업 간 거래) 수출상담회에 더해 아이신 사의 구매 정책 설명회, 국내 제조사 현장 방문으로 구성됐다.


이날 행사에는 아이신에서 직접 선정한 국내 자동차 부품사 9개사를 대상으로 글로벌 생산거점 조달 정책 설명회와 1:1 상담회를 진행했다. 특히 일본 본사 조달본부는 물론, 해외 생산거점인 인도법인과 아이신코리아의 품목별 조달 담당자까지 한자리에 모여 제품 도입을 신속히 검토하고 의사결정을 논의했다는 점에서 의미가 크다. 심층 협의를 위해 이튿날인 25일에는 아이신 측이 국내 제조 공장을 직접 방문하는 현장 상담도 이뤄진다.


코트라, 日 차 2대 부품사 아이신과 공급망 진입 협력 대한무역투자진흥공사(코트라) 전경. 코트라.
AD

아이신은 1949년 일본 아이치현에 설립된 자동차 핵심 부품 기업으로, 엔진 모듈, 변속장치 등 주요 파워트레인 부품을 토요타 등 글로벌 완성차 기업에 공급하고 있다. 덴소(Denso)와 함께 일본의 양대 글로벌 자동차 부품기업으로 평가받으며, 지난해 기준 글로벌 매출액이 4.9조 엔(한화 약 46조 원)에 달한다. 미국, 캐나다, 브라질, 멕시코, 인도, 태국 등 주요 자동차 시장에 생산거점을 운영하는 글로벌 기업이다.


아이신 관계자는 "모빌리티 산업이 빠르게 전동화되는 흐름 속에서 미국 관세정책 변화 등을 고려해 글로벌 공급망 전략을 재정비하고 있다"며 "한국 기업의 높은 전동화 기술력에 대한 기대가 전사적으로 커지고 있다"고 밝혔다.


코트라는 올해 5월 일본 아이치현 아이신 선행개발센터에서 '한-일 K-테크 파트너링 전시상담회'를 개최한 데 이어, 7월에는 아이신 구매본부와 업무협약(MOU)도 체결하며 우리 부품기업의 글로벌 생산거점 공급 확대를 위한 협력 체계를 구축해 왔다. 또 올해 10월에는 아이신 미국법인과 자동차부품 전시상담회를 개최한데 이어, 이번 방한 상담회에서는 인도법인으로 협업 대상이 확대됐다. 향후에도 미국·유럽·동남아 등 글로벌 법인과 협력을 확대할 예정이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

최정락 코트라 나고야무역관장은 "일본 본사가 제3국 생산공장의 구매 결정을 주도하는 것이 일반적임에도, 이번 행사에는 글로벌 생산거점 담당자들이 직접 참가해 보다 신속한 구매 검토가 가능했다"며 "코트라는 일본뿐 아니라 제3국 소재 일본 기업 생산거점으로도 우리 기업의 부품 공급 기회를 넓힐 수 있도록 총력을 다하겠다"고 밝혔다.




박준이 기자 giver@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

11:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기