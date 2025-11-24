카카오뱅크, 대화로 송금하는 'AI 이체' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AD

카카오뱅크가 생성형 인공지능(AI)을 활용해 대화만으로 송금할 수 있는 'AI 이체'를 출시했다고 24일 밝혔다.

카카오뱅크에 따르면 핵심 금융 서비스인 이체 기능에 AI 기술을 직접 접목한 것은 국내 금융권 최초다. AI 이체는 고객이 일상 언어로 대화하듯 이체를 요청하면 AI가 이를 대신 처리해주는 서비스다. 은행명, 계좌번호, 이체 금액 등 정보 입력 단계를 거쳐야 했던 기존 절차를 한 문장으로 줄였다.

최근 이체 내역이 있는 대상은 이름만으로, 별명을 설정한 경우에는 '엄마', '마미' 등 의미가 유사한 표현만으로 이체가 가능하다.

이체 실행 전 최종 단계에서는 주요 정보에 대한 고객 확인 및 인증 과정을 거쳐 안전하게 이용할 수 있다. 카카오뱅크 입출금 계좌 고객이라면 누구나 이용할 수 있다. 1회 1일 최대 200만원까지 송금할 수 있다. 카카오뱅크 앱 내 'AI 이체' 또는 애플 인텔리전스를 통한 음성 명령으로 접근할 수 있다.

카카오뱅크는 반복 검증을 통해 'AI 이체' 서비스에 대한 내·외부 취약점 점검을 마쳤으며, 금융보안원과 모의해킹 기반의 'AI 서비스모델 보안 점검'을 합동으로 실시하는 등 서비스의 안전성을 확보했다.

착오 송금 방지를 위한 절차도 강화했다. 고객의 요청이 불분명하면 재질문을 통해 정보를 명확히 하고, 수취인 검증 등 일반 이체와 동일한 인증 절차를 거쳐야만 최종 이체가 실행된다.

카카오뱅크는 다음달 모임 통장에 AI를 적용한 'AI 모임 총무'도 선보일 예정이다. 회비 정리 등 총무 업무를 자동화하는 기능으로 향후 다른 핵심 금융 상품으로도 AI 적용을 확대할 방침이다.





AD

카카오뱅크 관계자는 "앞으로도 AI 기술 혁신을 통해 차별화된 금융 경험을 제공하겠다"고 말했다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>