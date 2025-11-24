삼척시, 2026 정월대보름제 준비 본격화…귀밝이술 빚기 행사 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원도 삼척시는 지난 21일 삼척체육관에서 시민과 함께하는 '2025 정월대보름 귀밝이술 빚기' 행사를 시민 300여 명이 참여한 가운데 성황리에 진행했다고 24일 밝혔다.

삼척시가 지난 21일 삼척체육관에서 시민과 함께하는 '2025 정월대보름 귀밝이술 빚기' 행사를 시민 300여 명이 참여한 가운데 성황리에 진행하고 잇다. 삼척시 제공

'2026 정월대보름 귀밝이술 빚기' 행사는 정월대보름날 아침 식전에 데우지 않은 찬술을 마시면 정신이 맑아지고 귀가 밝아져 한 해 동안 기쁜 소식을 듣는다는 세시풍속에 따라 정월대보름 그 전 해 가을 추수 후에 매년 열리고 있다.

이날 행사는 양조 지도 인원과 진행요원 10여 명이 밑술을 빚는 것으로 시작해 참가자 등록, 위생용품 배부, 새해 소원쓰기 체험 등으로 이어졌다.

이날 빚은 귀밝이술은 '2026 삼척 정월대보름제'에서 시민들에게 선보일 예정이다.





시 관계자는 "다가오는 2026년 정월대보름제를 준비하는 차원에서 시민 여러분과 함께 귀밝이술 빚기 행사를 진행했다"며 "참여 규모를 확대해 진행한 만큼 내년 축제도 더욱 풍성한 행사로 마련할 수 있도록 차질 없이 준비하겠다"고 말했다.





삼척=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

