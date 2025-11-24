본문 바로가기
소진공, ISO14001 인증 갱신·ISO45001 사후관리 심사 통과

이서희기자

입력2025.11.24 08:58

환경 매뉴얼 지속적인 개정 노력 인정
안전보건경영시스템 관리 노력 평가

소상공인시장진흥공단은 중소벤처기업인증원(KOSRE)으로부터 환경경영시스템 ISO14001 재인증 심사와 안전보건경영시스템 ISO45001 사후관리 심사를 모두 통과했다고 24일 밝혔다.

소진공, ISO14001 인증 갱신·ISO45001 사후관리 심사 통과 대전 유성구 소상공인시장진흥공단 전경. 소진공
ISO는 국제표준화기구가 정한 경영시스템에 관한 국제표준으로, 공인된 인증기관으로부터 최초 인증을 받은 후 매년 사후심사를 통해 인증을 유지할 수 있다. 재인증 심사는 3년마다 이뤄진다.


소진공은 2022년 ISO14001을 최초 획득한 이후 친환경 문화 내재화와 ESG 경영 강화를 위한 전사적 전략체계를 수립·운영해 왔다. 그 결과, 올해 10월 재인증 심사를 통과해 인증을 갱신했다. ISO45001은 2023년 갱신을 마친 이후 작년과 올해 사후관리 심사를 연이어 통과하며 인증 자격을 유지했다.


ISO14001 부문에서는 법규 준수사항과 국제표준 요구사항을 충실히 반영해 환경 매뉴얼과 지침서를 지속해서 개정하고, 명확한 환경경영 목표 아래 추진실적을 체계적으로 관리한 점이 높게 평가받았다. 또 ▲탄소중립을 위한 나무 심기 행사 ▲탄소중립 'SEMAS WALK-ON' 챌린지 ▲지자체·시니어클럽·전통시장 등 이해 관계자와의 업무협약 체결 등 임직원의 환경 인식 제고를 위한 다양한 전사적 활동을 꾸준히 전개한 점도 성과로 인정받았다.


ISO45001 부문에서는 안전보건경영시스템 매뉴얼과 안전관리 규정을 적정하게 관리하고, 수립된 경영시스템 문서의 절차와 기준을 현장에서 충실히 이행하고 있는 점이 우수사례로 평가됐다.


이외에도 ▲아차사고 사례 공모 적극 활용(연 2회) ▲실습형 안전보건 교육 체계적 운영(연 5회) ▲경영진 및 근로자의 안전보건 방침 숙지와 적극적 참여 등 조직의 안전 문화 정착을 위한 노력을 인정받았다.


박성효 소진공 이사장은 "이번 ISO 인증 갱신과 인증 유지는 환경경영과 안전보건 체계 강화를 위해 임직원 모두가 노력한 성과"라면서 "앞으로도 적극적인 친환경 활동과 전사적 안전 문화 확산을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.




이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

