bar_progress

글자크기 설정

내달 3일 광명시에서 '5070 일자리 박람회' 열린다

정두환기자

입력2025.11.24 08:58

30개 기업 현장 채용부스 운영

중장년 재취업을 위한 대규모 일자리 박람회가 경기도 광명시에서 열린다.


광명시는 다음 달 3일 광명시민체육관에서 '경기도 5070 일자리박람회'를 개최한다고 24일 밝혔다.

내달 3일 광명시에서 '5070 일자리 박람회' 열린다
이번 박람회는 중장년층의 재취업을 지원하기 위해 경기도와 경기도일자리재단이 주최하는 시군 순회형 행사다. 시는 중장년 시민들이 가까이서 취업 기회를 얻을 수 있도록 개최를 신청해 박람회를 열게 됐다고 설명했다.


박람회에는 ㈜따뜻한사람들, ㈜동우실리콘, 한국야쿠르트 광명지사 등 지역 기업을 비롯해 30개 기업이 현장 채용 부스를 운영한다. 구직자는 현장에서 면접과 채용 상담을 받을 수 있다.


현장 참여가 어려운 36개 기업의 채용공고도 게시된다. 구직자가 제출한 이력서를 기업에 전달하는 대행 접수하는 서비스도 운영한다. 행사에는 광명일자리센터, 광명고용복지플러스센터 등 10개 일자리 유관기관이 참여해 구직자에게 맞춤형 취업 상담을 지원할 계획이다.


박람회에서는▲이력서 작성 특강 ▲커리어 코칭 ▲재무 상담 ▲시니어 유망직업 체험 등 중장년 구직자의 취업역량 강화와 경력 전환을 돕는 다양한 프로그램도 운영한다.


중장년 구직자라면 누구나 경기도일자리재단 누리집에서 사전 신청하거나 당일 현장 등록을 통해 참여할 수 있다.


최옥남 광명시 일자리창출과장은 "이번 박람회로 중장년층이 새로운 기회를 찾고 지역 기업도 필요한 인재를 만날 수 있기를 바란다"며 "앞으로도 중장년층의 재취업을 위한 지원 정책을 지속해서 확대해 나가겠다"고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

