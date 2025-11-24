본문 바로가기
업비트, '2025 예술의전당&국립발레단 호두까기인형' 무료 초청 이벤트 진행

유현석기자

입력2025.11.24 08:55

디지털자산 거래소 업비트 운영사 두나무는 12월 예술의전당 오페라극장에서 열리는 '2025 예술의전당&국립발레단 호두까기인형' 무료 초청 이벤트를 진행한다고 24일 밝혔다.

이번 무료 초청 공연은 본 공연 일정에 앞서 사전 개최되며, 업비트 회원들에게 감사의 마음을 전하고 크리스마스 시즌을 맞이해 어린이·청년들과 따뜻한 마음을 나누기 위해 마련됐다.


업비트 회원이라면 누구나 오는 28일까지 업비트 NFT 공식 홈페이지를 통해 이벤트에 응모할 수 있으며, 추첨을 통해 약 1000명이 초청될 예정이다. 이번 공연은 두나무가 전관을 대여해 진행하는 행사다. 별도 예매처에서는 예매가 불가하다.


이번 이벤트는 추첨부터 현장 티켓 인증까지 블록체인 기술이 활용돼, 일상생활에서 자연스럽게 웹3 기술을 체험해 볼 수 있도록 구성했다.


응모에 참여한 회원은 초대 링크를 친구에게 공유할 수 있으며, 공유된 링크를 통해 가장 많은 친구를 초대한 상위 회원에게는 추가 티켓이 지급된다. 또한 이벤트 기간 내 업비트에 가입하는 신규 회원에게는 신규 전용 무료 이벤트를 통해 추가 응모 기회가 주어진다. 공연 당일 현장에는 SNS 인증 이벤트와 무료 추첨을 통한 경품 이벤트도 열릴 예정이다.


두나무는 업비트 회원뿐 아니라 보호대상아동·자립준비청년 100여명도 함께 초청한다. 문화 교육·활동이 자아 형성과 심리 발달에 긍정적 영향을 미친다는 점에 주목해, 문화접근성 격차를 줄이고 건강한 자립을 응원하기 위한 취지다. 두나무는 그동안 인턴십, 금융 교육 등을 지원하는 두나무 넥스트 잡을 통해 자립준비청년들의 자립을 지원한 바 있다.


윤선주 두나무 최고브랜드임팩트책임자(CBIO)는 "연말을 맞아 업비트 회원과 어린이·청년들이 함께 따뜻한 추억을 나누길 바라는 마음으로 이번 이벤트를 진행하게 됐다"며 "앞으로도 일상 속에서 체감할 수 있는 블록체인 기술의 가치를 선보이고, 다양한 사회·문화 영역에서 고객과의 접점을 넓혀 나가겠다"고 말했다.




유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
