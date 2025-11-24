파주시-폴란드 비아위스토크시, 우호도시 교류 강화…DMZ 방문·장단콩축제 참석

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

우호도시 제휴 의향서 체결 이후 첫 만남

문화·관광 분야 협력 기대

경기 파주시는 지난 21일부터 23일까지 폴란드 비아위스토크시 대표단이 파주를 방문해 양 도시 간 우호 협력 관계를 강화하는 뜻깊은 시간을 가졌다고 24일 밝혔다.

파주시, 폴란드 비아위스토크시 대표단 방문. 파주시 제공

이번 방문은 지난 6월 양 도시가 '우호도시 제휴 의향서'를 체결한 이후 처음으로 이루어진 공식 교류로, 향후 실질적인 협력 확대를 모색하는 중요한 계기가 됐다. 대표단은 라파우 루드니츠키 비아위스토크 부시장이 단장을 맡아 총 3명으로 구성됐다.

대표단은 첫 일정으로 비무장지대(DMZ) 권역을 둘러보며 한반도의 분단 역사와 평화의 현장을 직접 살펴봤다. 오전에는 제3땅굴과 도라전망대를 방문했고, 오후에는 '제29회 파주장단콩축제' 개막식에 참석해 파주의 대표 문화행사를 경험했다. 이어 국립민속박물관 파주관을 견학하며 한국 전통문화에 대한 이해를 넓혔다.

윤주현 자치협력과장은 "파주시와 비아위스토크시는 올해 3월 실무협의를 시작으로 6월 우호 협력을 공식화하며 교류의 기반을 꾸준히 다져 왔다"며 "비아위스토크시 대표단이 파주의 역사와 문화, 그리고 평화의 가치를 체감하는 기회가 되었기를 바란다"고 말했다. 이어 "앞으로도 양 도시가 우정을 이어가며 평화롭고 활기찬 미래를 함께 만들어가길 기대한다"고 밝혔다.





파주시는 이번 교류를 계기로 축제·문화·관광 등 다양한 영역에서 협력 가능성을 지속적으로 모색하고, 국제 교류망을 확장해 지역 문화의 매력을 세계에 알리는 긍정적 계기가 되었다고 평가했다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

