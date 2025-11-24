본문 바로가기
발포주 시장 '독주 체제'…필라이트, 누적 26억캔 돌파

임혜선기자

입력2025.11.24 09:00

하이트진로 4월 출시 '필라이트 클리어' 성공 안착
가성비 앞세워 가정 발포주 시장 성장세 지속

하이트진로는 국내 발포주 1위 브랜드 '필라이트'의 누적 판매량이 이달 4일 기준(350㎖ 캔) 26억캔을 돌파했다고 24일 밝혔다.


시장조사기관 닐슨코리아에 따르면 올해 9월까지 국내 발포주 시장에서 필라이트는 2위 브랜드와의 판매량 격차를 3.8배 이상으로 벌리며 1위를 유지했다. 전년(3.4배)보다 우위가 더 확대됐으며, 특히 대형마트에서는 격차가 4배에 달한 것으로 나타났다. 개인슈퍼·편의점·대형마트·조합마트·체인슈퍼 등 전 유통채널에서 판매량 1위를 지키며 사실상 '전 채널 1위' 체제를 굳힌 셈이다.


발포주 시장 '독주 체제'…필라이트, 누적 26억캔 돌파 발포주 '필라이트', '필라이트 후레쉬', '필라이트 클리어'. 하이트진로 제공.
하이트진로는 올해 4월 출시한 신제품 '필라이트 클리어'가 시장에 빠르게 안착한 점을 성장 요인으로 꼽았다. 회사 측은 "필라이트 클리어는 자체 개발한 '슈퍼 클리어 공법'을 적용해 깨끗하고 깔끔한 맛을 구현한 제품"이라며 "실버 캔에 블루 색상을 조합해 브랜드의 청량감을 시각적으로 강조했다"고 설명했다.


고물가 시대에 '가성비'를 중시하는 소비 트렌드가 강화되면서 '듀프(dupe) 제품' 수요가 급증한 점도 판매 확대를 이끈 것으로 분석된다. 필라이트 클리어는 깔끔한 목 넘김과 합리적인 가격을 앞세워 소비자들의 선택을 넓혔다는 평가다.


오성택 하이트진로 마케팅실 전무는 "필라이트 클리어의 상승세를 고려할 때 올해 안에 필라이트가 발포주 시장 1, 2위를 모두 차지하며 상위권 구도를 재편할 것으로 전망한다"고 말했다.


한편 하이트진로는 고물가와 경기침체로 인한 소비자 부담을 완화하고, 정부의 민생경제 회복 정책에 동참하기 위해 9월부터 '필라이트 클리어' 주요 제품의 출고가를 평균 20% 인하했다. 또, '필라이트 후레쉬'는 가격 경쟁력을 강화한 350㎖ 캔, 490㎖ 캔, 1.9ℓ 페트병 등 3종으로 소비자들이 상황에 따라 알맞은 용량을 선택할 수 있도록 했다.




임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

