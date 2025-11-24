본문 바로가기
"창업 생태계 민관 협력 강화"…기보 벤처캠프 통합 데모데이 개최

이서희기자

입력2025.11.24 08:50

우수 스타트업 개별 IR 피칭

기술보증기금은 서울 강남구 팁스타운에서 '제17기 기보 벤처캠프 통합 데모데이'를 개최한다고 24일 밝혔다.

"창업 생태계 민관 협력 강화"…기보 벤처캠프 통합 데모데이 개최 부산 남구 기술보증기금 본점 외관. 기보
이번 행사는 벤처 30주년과 모태펀드 20주년을 기념하는 전국 단위 축제인 벤처 주간의 사전 행사로서 기보 벤처캠프를 통해 발굴·육성한 스타트업에 실전 IR 기회를 제공하고 창업생태계에서의 민간 협력 기반을 강화하기 위해 마련됐다.


기보 벤처캠프는 중소벤처기업부의 '국내 스타트업 생태계 활성화 정책'에 발맞춰 창업 3년 이내의 혁신 창업기업을 발굴하고 육성하는 프로그램이다. 기보는 오랜 기간 축적한 기술창업 지원 역량을 바탕으로 씨엔티테크, 다래전략사업화센터, 시리즈벤처스 등 국내 유수의 민간 액셀러레이터와 협업해 경쟁력 있는 초기기업을 집중적으로 육성해왔다.


특히 참여 기업에 ▲매출 실적과 관계없이 최대 2억원 보증지원 ▲우수 참여기업 대상 최대 50억원 보증 한도 부여 ▲사전진단·멘토링·네트워크 지원 등 액셀러레이팅 ▲기술이전·컨설팅·혁신형 기업인증 등 비금융 지원 ▲보증연계 투자 추천 및 민간 투자유치 상시 지원 등 다양한 혜택을 제공하고 있다. 이번 17기 캠프에는 50개의 혁신스타트업이 선정돼 다양한 액셀러레이팅 지원을 받았다.


이날 행사에는 기보 벤처캠프 참여기업과 액셀러레이터, 벤처캐피탈 등 투자기관 관계자들이 참석한다. 이 가운데 우수 스타트업 10개 기업은 개별 IR 피칭과 기업 홍보를 통해 투자유치 기회를 넓힐 예정이다. 행사 주요 장면을 담은 영상은 추후 기보 공식 유튜브 채널을 통해 공개된다.


이재필 기보 이사는 "이번 기보 벤처캠프가 혁신 스타트업의 글로벌 유니콘 도약을 여는 첫걸음이 되길 기대한다"며 "기보는 앞으로도 금융과 비금융 분야의 실질적인 지원을 통해 창업 생태계의 든든한 동반자로서 역할을 다하겠다"고 말했다.




이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

