부산교통공사, ‘혁신·적극행정·협업 우수사업’ 시민투표 시작

12월 5일까지 온라인 참여



“도시철도 변화, 시민 평가”

부산교통공사(사장 이병진)는 올해 추진한 주요 사업의 성과를 시민의 시각에서 평가받기 위해 '2025년 혁신·적극행정·협업 우수사업 시민 투표'를 오는 12월 5일까지 진행한다고 21일 전했다.

공사는 지난해부터 한 해 동안 추진된 사업 가운데 ▲혁신 ▲적극행정 ▲협업 분야에서 의미 있는 성과를 낸 사업을 선정하고 있으며, 올해는 도시철도 서비스 품질 향상과 시민 편익 증진 성과가 뚜렷한 21개 사업이 후보에 올랐다.

시민 참여는 11월 21일부터 12월 5일까지 15일간 부산교통공사 홈페이지를 통해 진행, 부산도시철도에 관심 있는 시민 누구나 참여할 수 있다. 투표 참여자는 분야별로 최대 2개 사업을 선택할 수 있으며, ▲혁신 분야는 기술 및 서비스 도입 효과 ▲적극행정 분야는 시민 불편 해소 수준 ▲협업 분야는 기관 간 연계성과 성과 창출 여부 등을 기준으로 평가하면 된다.

공사는 시민 투표 결과에 내부 심사 결과를 합산해 분야별 예비 후보를 선정하고, 이후 적극행정 전문가와 지역 청년위원 등으로 구성된 적극행정위원회의 최종 심사를 거쳐 우수사업을 확정할 예정이다. 이는 단순 내부 평가가 아닌 시민 체감과 정책 효과를 중심에 둔 성과 평가를 실현하기 위한 절차라는 설명이다.





이병진 부산교통공사 사장은 "지난 1년간 공사가 추진한 변화와 노력을 시민 눈높이에서 직접 평가받는다는 점에서 이번 투표는 의미가 크다"며 "시민의 의견이 곧 부산도시철도의 발전 방향이 되는 만큼 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.

부산교통공사 ‘혁신·적극행정·협업 우수사업’ 시민투표 포스터.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

