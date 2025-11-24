본문 바로가기
LG U+, AI로 통신용어 쉽게 바꾼다…'AI고객언어변환기' 고도화

이명환기자

입력2025.11.24 09:00

상담·공지사항 등 고객 메시지에 활용
"고객 중심 소통 강화할 것"

LG유플러스는 인공지능(AI)으로 고객 중심 언어를 생성하는 'AI고객언어변환기'를 고도화했다고 24일 밝혔다. 고객이 이해하기 쉬운 메시지를 제공해 고객 편의를 개선하기 위해서라는 설명이다.


AI고객언어변환기는 LG유플러스 임직원이 고객에게 안내할 문자메시지, 공지사항, 상담 메시지 등 다양한 문구를 쉽고 빠르게 작성하도록 돕는 사내 서비스다. 초안을 입력하거나 정해진 문구를 사용하는 방식으로 고객에게 알리는 문구를 변환할 수 있다.


LG유플러스는 인공지능(AI)으로 고객 중심 언어를 생성하는 'AI고객언어변환기'를 고도화했다고 24일 밝혔다. LG유플러스 모델이 AI고객언어변환기를 소개하고 있다. LG유플러스 제공
LG유플러스는 지난해 8월 AI고객언어변환기 1.0을 출시한 뒤 채팅형 사용자 인터페이스(UI)를 도입하고 '더 친절하게', '더 정중하게' 등 톤을 버튼 하나로 바꿀 수 있는 기능을 추가해 지난달 2.0으로 업그레이드했다. 아울러 배너, 문자메시지 등 일부 유형에만 제한되던 변환 기능을 확장해 모든 문구를 자유롭게 변환할 수 있게 했다. 업그레이드 후 최근까지 4500여건 이상의 문구가 업무 현장에서 사용됐다.


LG유플러스는 10만건 이상의 고객 안내 문구를 직접 검수하고 다듬은 언어 데이터로 AI고객언어변환기를 학습시켰다. 예를 들어 "인터넷전화(VoIP)는 종량과금 정책에 따라 요금이 부과되니 유의 바랍니다"라는 문장은 "인터넷전화는 사용한 만큼 요금이 발생하니 유의해 주세요"처럼 쉬우면서도 친근하게 바뀐다.


AI고객언어변환기를 활용한 직원들도 메시지 작성부터 검토까지 걸리는 시간을 크게 줄였다. 고객센터, 영업 현장, 홈페이지, 앱 등 활용 분야도 다양하다는 설명이다.


박수 LG유플러스 CX혁신담당(상무)은 "향후 고객 반응률과 만족도를 분석해 이해하기 쉽고 일관된 언어를 AI고객언어변환기에 지속적으로 학습시킬 계획"이라며 "고객 중심 소통을 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.




이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr
