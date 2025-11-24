본문 바로가기
"굿즈부터 공연티켓까지 몽땅"…무신사, 팬덤 비즈니스 'K커넥트'

박재현기자

입력2025.11.24 08:46

유명인 협업 제품·IP 굿즈 등 팬덤 상품 전용 카테고리
"K컬처 기반 팬덤 중심 상품으로 영역 확장"

무신사가 K컬처 관련 상품을 한데 모아 소개하는 신규 서비스 'K-커넥트(K-KONNECT)'를 이달 공식 론칭했다고 24일 밝혔다.


K커넥트는 국내외 유명인과 협업한 패션 의류·잡화, 굿즈, 앨범, 공연 및 전시 관람권 등 K컬처 상품을 폭넓게 선보이는 전용 카테고리다. 서비스명에는 한국의 트렌디한 문화를 전 세계 팬들과 더욱 긴밀하게 '연결(Connect)'하겠다는 의미를 담았다.

무신사는 2023년 론칭한 한정 발매 서비스 '무신사 드롭'을 통해 아티스트 굿즈, 티켓 등 희소성 있는 상품들을 선보이며 주목받았다. 지난해부터는 '무신사 에디션'을 통해 아티스트 및 셀럽과 브랜드 협업 상품을 꾸준히 공개했다. 향후 K-커넥트를 통해 K콘텐츠 상품을 확대하고 온·오프라인 채널을 연계해 큐레이션을 강화할 계획이다.


K커넥트는 패션 브랜드와 아티스트, 인플루언서가 협업한 컬렉션부터 앨범 발매까지 다양한 카테고리를 아우른다. 무신사에서만 만날 수 있는 굿즈, 포토카드 등 단독 특전이나 오프라인 팝업 스토어를 통해 팬들에게 특별한 가치를 제공할 계획이다. 대표적으로 지난 1일 블랙핑크의 캐릭터를 활용한 패션 아이템과 액세서리, 블랙핑크 공식 응원봉 스페셜 에디션 커스텀 키트를 발매해 큰 관심을 모았다. 지난 11일에는 버추얼 보이그룹 '플레이브(PLAVE)'의 두 번째 싱글 앨범 '플뿌우(PLBBUU)' 앨범을 무신사 드롭과 무신사 스토어 성수, 강남에서 온·오프라인 동시 발매했다.


무신사 관계자는 "콘텐츠 산업 전반에서 트렌디한 이미지를 강화하기 위해 패션 브랜드와 협업하는 사례가 늘어나고 있는데, 특히 젊은 고객층이 두터운 무신사는 협업을 전개할 수 있는 최적의 플랫폼으로 주목받고 있다"며 "K커넥트를 중심으로 아티스트·IP 기반 비즈니스 협업을 확대해 패션·음악·아티스트 굿즈가 결합된 새로운 K컬처 트렌드를 이끌어 나갈 것"이라고 말했다.




박재현 기자 now@asiae.co.kr
