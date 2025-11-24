본문 바로가기
[오늘의신상]RA인증 '카누 싱글 오리진 콜롬비아 톨리마'

구은모기자

입력2025.11.24 09:00

환경 문제 해결 동참 위해 RA 인증 원두 사용

동서식품이 커피 브랜드 '카누'(KANU)의 신제품 '카누 싱글 오리진 콜롬비아 톨리마' 스틱과 원두를 출시했다고 24일 밝혔다.


이번 신제품은 최근 높아진 기후 위기와 환경 문제 해결에 동참하고 지속가능성에 대한 소비자들의 관심에 부응하기 위해 열대우림동맹(Rainforest Alliance·RA)과 협력해 인증받은 고품질 원두를 사용한 것이 특징이다.


카누 싱글 오리진은 대륙을 대표하는 주요 커피 산지에서 엄선한 지역 한정 원두를 최적화된 방법으로 로스팅해 원두 고유의 풍부한 맛과 향을 구현한 제품이다. 이번에 출시한 '카누 싱글 오리진 콜롬비아 톨리마'는 안데스산맥 특유의 기후와 토양 조건을 지닌 콜롬비아 톨리마 지역에서 재배된 원두만을 100% 사용해 기분 좋은 과일향과 은은한 산미, 깔끔한 뒷맛을 느낄 수 있다.


신제품은 인스턴트 원두커피 스틱(60개입)과 원두(200g) 두 가지 형태로 출시된다. 인스턴트 원두커피는 언제 어디서나 합리적인 가격으로 간편하게 싱글 오리진 커피를 즐길 수 있으며, 원두는 홀빈 타입으로 산지 고유의 풍미를 깊이 있게 경험하고자 하는 소비자에게 적합하다. 2023년 발매한 카누 바리스타 콜롬비아 톨리마 캡슐 커피에 이번 신제품을 더해 '카누 싱글 오리진 콜롬비아 톨리마' 스틱, 캡슐, 원두 3종 라인업을 완성했다


동서식품 관계자는 "이번 신제품 2종은 콜롬비아 톨리마 원두 본연의 맛과 향을 충실하게 구현하고 RA 인증 원두를 사용해 환경과 지속가능성까지 고려했다"며 "앞으로도 소비자들의 다양한 니즈에 맞는 고품질의 커피를 선보일 것"이라고 말했다.




구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

