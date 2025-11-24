[오늘의신상]말차 트렌드 반영…빽다방, 신메뉴 3종 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

크림라떼, 스무디, 아이스크림 3종 선보여

말차크림 활용해 특유의 깊은 풍미 구현



더본코리아는 커피전문점 브랜드 빽다방이 말차 트렌드를 반영한 신메뉴 3종을 출시한다고 24일 밝혔다.

26일부터 판매되는 신메뉴는 말차크림라떼, 말차크림 망고스무디, 말차 아이스크림 등이다. '말차크림라떼'와 '말차크림 망고스무디'는 말차 파우더와 동물성 생크림으로 만든 '말차크림'을 활용한 메뉴다. '말차크림라떼'는 우유에 말차크림을 더해 말차 본연의 향과 부드러운 목넘김을 즐길 수 있다. '말차크림 망고스무디'는 말차크림과 망고가 들어갔다.

빽다방 ‘말차 신메뉴 3종’. 더본코리아 제공.

빽다방 관계자는 "최근 젊은세대를 중심으로 '말차코어'로 불리는 말차 소비 트렌드가 확산되면서, 식품·카페 업계에서는 말차 음료를 넘어 디저트·베이커리·빙과류까지 말차의 조합 방식이 다양해지는 추세"라며 "빽다방은 이러한 흐름에 맞춰 기존 말차라떼와 빽스치노에 더해 말차 라인업을 확대했다"고 설명했다.





빽다방은 이번 신메뉴 3종 출시를 기념해 26~27일 이틀간 멤버십 애플리케이션(앱)에서 '픽업오더 전용 신메뉴 할인 프로모션'을 진행한다. 멤버십 앱 내 '픽업오더·프로모션' 카테고리에서 할인된 금액으로 주문할 수 있다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr

