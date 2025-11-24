본문 바로가기
풀무원, '생만두' 출시 3개월 누적판매 100만개 돌파

구은모기자

입력2025.11.24 08:31

순간 스팀 공법으로 살아있는 식감 구현…카테고리 본격 확장

풀무원은 지난 9월 초 선보인 '생만두' 5종(고기배추, 새우청경채, 고기시금치, 고기미나리, 진한고기)이 출시 3개월 만에 누적 판매량 100만 개를 돌파했다고 24일 밝혔다.


생(生)만두는 기존 냉동만두의 제조 방식을 벗어나 만두소의 살아있는 식감과 촉촉한 만두피라는 본질에 집중해 개발한 생만두 제품이다.


풀무원, '생만두' 출시 3개월 누적판매 100만개 돌파
생만두는 만두 식감 손실의 대부분이 성형한 만두를 완전히 익혀 재냉동하는 과정에서 발생하는 점에 주목했다. 만두피는 가볍게 익히고 만두소는 생생하게 유지하는 '순간 스팀 공법'을 새롭게 도입해 갓 빚은 듯 살아있는 식감을 구현했다. 여기에 생채소 함량을 높이고 다양한 신선채소를 조합해 육즙은 물론 채즙까지 느껴지는 풍미를 완성했다. 생채소를 최대한 활용해 생채소 특유의 아삭한 식감과 신선한 맛을 살렸으며, 고기와 채소의 최적 비율을 찾아 풍미를 극대화해 소비자 만족도를 높였다.


풀무원은 생만두가 시장에 성공적으로 안착하면서 성장세가 둔화한 국내 냉동만두 시장을 다시 한번 활성화할 수 있을 것이라는 기대감을 높이고 있다. 풀무원은 향후 순차적으로 다양한 생만두 제품을 선보이며 라인업을 강화할 계획이다. 이를 통해 생만두 카테고리를 확대하고, 시장 내 경쟁력을 강화한다는 방침이다.


윤명랑 풀무원식품 글로벌마케팅총괄본부장은 "풀무원 생만두는 만두의 본질인 '각 원재료의 살아있는 식감'이라는 새로운 경험을 제공하여 소비자에게 큰 반향을 일으켰다"며 "앞으로도 생만두 시장의 개척자로서 다양한 채소와 식재료를 활용한 생만두 신제품을 출시하고 시장을 이끌어 나가겠다"고 말했다.




구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

