"국정원 업무보고 간 尹, 폭탄주 마시고 경호원에 업혀 나와"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

윤건영 "순방 땐 술 페트병 10개 챙기기도"

윤석열 전 대통령이 재임 시절 국가정보원 업무보고 중 술에 취해 경호관에게 업혀 나온 일이 있었다는 주장이 나왔다.

재판에 출석 중인 윤석열 전 대통령. 사진공동취재단

AD

윤건영 더불어민주당 의원은 23일 MBC라디오 '김종배의 시선집중'에서 "윤 전 대통령이 2023년 2월 국정원 업무보고를 가서 보고를 대충 끝내고 소폭을 말았다고 한다"며 "테이블마다 소폭(소주와 맥주를 섞어 만든 폭탄주)을 돌리고, 너무 취해서 경호관한테 업혀 나왔다는 이야기를 들었다"고 밝혔다.

이어 "이제까지 이 이야기는 방송에서 안 했다"며 "일국의 대통령인데 너무 하지 않나"라고 말했다.

윤 의원은 이외에도 윤 전 대통령 재임 시절 여러 차례 상식 밖의 기행이 있었다고 주장했다. 그는 "윤석열, 김건희 내외기 가짜 출근을 들키지 않으려고 돈 4억 들여서 지하 창고를 만들었다"며 "대통령이 가짜 출근을 한다는 것도 정말 상식을 넘어서는 상상을 초월하는 일인데 그걸 들키지 않으려고 멀쩡한 돈 4억을 들여서 통로를 따로 만들었다"고 했다. 또 "집무실에 사우나를 두고, 술 먹고 술이 안 깨니까 집무실에서 사우나를 했다고 한다"며 "심지어 해외 순방을 가면서 참이슬 프레시 페트병 10개를 들고 갔다"고 했다.

최근 윤 전 대통령이 내란 우두머리 혐의 사건 재판에 출석한 것과 관련해서는 "윤 전 대통령의 재판에서 진술을 보면서 가증스럽다는 생각이 들었다"며 "본인이 살기 위해 죄를 다 떠넘기는 것 아니냐"고 지적했다. 그러면서 "불법 계엄 이후로 윤 전 대통령이 보여준 모습들 보면 국민에 대한 일말의 책임도 없는 사람 같다"고 했다.





AD

윤 의원은 "반성의 'ㅂ'도 안 나오고 오히려 선전·선동을 하고 있다"며 "국가 지도자로서의 책임이 정말 손톱만큼이라도 있다면 잘잘못을 떠나서 '우리 대한민국이 이렇게 가면 안 된다'고 이야기를 해야 되지 않나, 근데 이분은 그런 게 없다"고 꼬집었다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>