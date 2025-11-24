고양시, '대한민국 일자리 어워드' 중기부 장관상 수상…3년 연속 영예

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

중소벤처기업부 장관상 영예

일자리 분야 우수기관 명성 입증

경기 고양특례시(시장 이동환)가 '2025 대한민국 일자리 어워드'에서 중소벤처기업부 장관상을 수상했다고 24일 밝혔다.

이동환 고양특례시장이 '2025 대한민국 일자리 어워드'에서 중소벤처기업부 장관상을 수상하고 있다. 고양특례시 제공

'2025 대한민국 일자리 어워드'는 올해 개최된 '2025 지역경제 혁신 박람회'와 연계해 양질의 일자리 창출을 위해 탁월한 정책을 시행하거나 우수 일자리 창출 사례를 선보인 기관에 수여하는 상이다.

이번 어워드는 지방자치단체 및 공공기관 89곳을 대상으로 실시됐으며, 사전 서류심사, 전시 콘텐츠심사, 종합심사를 거쳐 13개 기관(지자체 7곳, 공공기관 6곳)이 수상기관으로 선정됐다.

특히 고양특례시는 ▲내일꿈제작소 운영, 고양 청년일자리 미래패키지사업, 고양맞춤형 일자리학교 등 고양특례시만의 우수한 일자리 정책 ▲고양일산테크노밸리, 방송영상 산업 등 고양시 미래산업 및 기업지원 시책 등이 높은 평가를 받으며 3년 연속 장관상을 수상하는 성과를 거뒀다.

이외에도 시는 올해 △ '대한민국 지방자치경영대전' 최우수상(훈격: 국무총리) △ '전국 지방자치단체 일자리대상' 우수상(훈격: 고용노동부 장관)을 수상하는 등 일자리 분야 우수기관으로 명성을 이어가고 있다.





시 관계자는"앞으로도 지역 여건에 맞는 실질적인 일자리 정책추진으로 지속 가능한 고용 생태계를 만들어가겠다"고 밝혔다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

