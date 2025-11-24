본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[굿모닝 증시]美증시 반등 성공…'사천피' 재진입 훈풍될까

김진영기자

입력2025.11.24 08:28

시계아이콘01분 03초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

24일 국내 증시는 지난주 뉴욕증시의 반등에 힘입어 상승 출발할 전망이다.


앞서 뉴욕증시는 21일(현지시간) 인공지능(AI)주들의 기술적 매수세 유입과 연방준비제도(Fed) 인사들의 시장 친화적 발언에 힘입어 일제히 반등에 성공했다.

[굿모닝 증시]美증시 반등 성공…'사천피' 재진입 훈풍될까 UPI연합뉴스
AD

iM증권 리서치센터는 "최근 AI 버블론과 추가 금리 인하에 대한 불확실성으로 미 증시가 방향성을 잡지 못하고 있지만 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 한국 상장지수펀드(ETF)와 필라델피아 반도체 지수가 강보합 마감한 점은 국내 증시에 우호적인 상황"이라며 이날 국내 증시의 상승 출발을 점쳤다.


전문가들은 코스피가 지난 3일 고점 이후 8% 넘게 빠졌지만, 아직 통상적인 조정 국면(10~12% 하락)을 벗어나진 않고 있는 점에 주목했다. 허재환 유진투자증권 연구원은 "에브리싱 랠리 국면이 차갑게 반전됐으나 코스피 추가 조정 폭은 심각하지 않을 전망"이라며 "반도체와 그 외 업종 간 이익 격차가 축소되고 있다. 관건은 주도 업종이 변화하는지 여부"라고 짚었다.


반도체 차익 실현에 나선 외국인의 수급 변화도 증시 회복의 관전 포인트로 꼽힌다. 이달 들어 지난 21일까지 외국인의 코스피 순매도 금액은 12조3000억원으로 코로나 팬데믹 당시인 2020년 3월(12조5000억원 순매도) 이후 역대 2위다.


이성훈 키움증권 연구원은 "지금이 당시처럼 초대형, 블랙스완 급 악재에 직면했다고 보기에 어렵기에, 이들의 수급은 과매도 상태에 놓였을 가능성이 높다"며 "외국인 코스피 과매도 인식 속에 반도체주를 비롯한 증시 전반에 걸친 저가 매수세 유입 등으로 이번 주 국내 증시는 하방 경직성을 확보해 나갈 것"으로 내다봤다. 주간 코스피 예상 범위로는 3800~4050을 제시했다.


이번 주는 지난 1~2주 동안 증시 분위기를 급변시켰던 Fed 인사들의 발언이나, AI 관련 대형 이벤트가 부재할 예정이다. 미국 증시가 오는 27일부터 이틀간 블랙프라이데이 휴장에 들어가는 가운데 셧다운(일시적 업무정지) 기간 발표되지 못했던 9월 소매판매, 생산자물가지수(PPI), 10월 개인소비지출(PCE) 등 주요 경제지표들도 25~27일에 잇따라 공개된다.


지금 뜨는 뉴스

AD

이 연구원은 "이 과정에서 시장이 지표 하나하나에 일희일비하는 등 재차 변동성 확대 압력에 노출될 수 있다"며 "오는 27일 예정된 한국은행 금융통화위원회 결과도 간접적으로 증시 방향성에 영향력을 행사할 전망"이라고 설명했다. 금통위의 올해 마지막 기준금리 결정을 앞두고 전문가 전원은 금리 동결(연 2.50%)을 전망한 상태다.




김진영 기자 camp@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

09:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기