[오늘의신상]지드래곤 맥주 '데이지에일'…GS25,日양조장 협업

박재현기자

입력2025.11.24 08:30

지드래곤 패션브랜드 '피스마이너스원' 디자인 참여
26일부터 3일 간 하루 888세트 사전 예약 판매
12월 4~9일 3개 매장서 팝업 스토어 운영

GS리테일이 운영하는 편의점 GS25가 일본 명문 양조장 '히타치노네스트'와 지드래곤의 패션브랜드인 '피스마이너스원'이 디자인 제작에 참여한 데이지에일 맥주를 단독 출시한다고 24일 밝혔다.


히타치노네스트는 200년 역사를 자랑하는 일본 이바라키현의 양조장 '키우치 주조(Kiuchi Brewery)'에서 탄생한 맥주 브랜드다. 일본 국제맥주대회에서 월드 챔피언 맥주로 선정될 만큼 맛과 품질을 인정받고 있다.

[오늘의신상]지드래곤 맥주 '데이지에일'…GS25,日양조장 협업 GS25에서 선보이는 피스마이너스원의 디자인과 지드래곤 상징을 담은 ‘데이지에일’ 상품 이미지. GS리테일 제공
이번 상품의 핵심 키워드는 상품명에 담긴 지드래곤의 상징 '데이지'다. GS25와 피스마이너스원, 히타치노네스트는 데이지의 감성과 상징성을 상품 전반에 녹여내기 위해 패키지부터 레시피까지 완성도 높은 작업을 진행했다.


패키지는 데이지꽃을 강렬하게 표현해 독창적 비주얼을 완성했다. 데이지 한 송이를 상징으로 두는 것이 아니라, 꽃이 흩날리고 번지는 순간의 감정을 패턴으로 확장해 민트 빛 캔 위에 데이지가 만개한 듯한 그래픽 아트워크로 표현했다.


맛과 품질 역시 데이지 콘셉트에 맞춰 개발했다. 필스너 맥아와 카라필 맥아를 사용해 가볍고 청량한 바디감을 구현했고 시트라 홉의 강렬한 열대 과일향, 아마릴로 홉의 부드럽고 달콤한 오렌지꽃 향이 어우러져 향긋한 풍미를 선사한다. 도수는 4.8%다.


GS25는 오는 26일부터 28일까지 3일간 '우리동네GS' 앱 내 '와인25플러스'에서 데이지에일을 하루 888세트씩 사전 예약 판매를 진행한다. 이어 다음 달 4일부터 9일까지 GS25청와공간점·부산광장점·DXLAB점 등 총 3개 매장에서 팝업스토어를 열어 시음회와 한정 패키지 상품을 선보인다. 정식 출시는 다음 달 11일이며, 전국 GS25와 GS더프레시 매장에서 만나볼 수 있다.


GS25는 이번 데이지에일이 맥주 시장 판도를 바꿀 히트상품으로 자리 잡을 것으로 기대하고 있다. 안재성 GS리테일 주류팀 MD는 "피스마이너스원의 아이코닉한 디자인과 200년 역사를 가진 프리미엄 양조장이 만난 데이지에일은 올해 가장 강력한 화제성을 갖춘 상품이 될 것"이라며 "연말 데이트와 파티, 선물용으로도 인기를 얻을 것으로 기대되며 앞으로 롱런하는 스테디셀러로 자리매김할 수 있도록 박차를 가할 것"이라고 말했다.




박재현 기자 now@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

