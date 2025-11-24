본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[단독] 함양군, 용평 공영주차장 '설계변경 미승인' 불법 공사 묵인 드러나

영남취재본부 최순경기자

입력2025.11.24 08:42

수정2025.11.24 08:44

시계아이콘00분 58초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

담당 공무원"관례상 통상적으로 설계변경 없이 공사 진행 후 설계변경을 한다"

경남 함양군이 공영주차장 건립을 추진하면서 시공사의 불법행위를 묵인, 그 배경에 궁금증을 낳고 있다.


시공사가 부지 조성 과정에서 설계변경 승인을 받지 않고 공사를 강행했지만, 군청 주무 부서는 시공사를 되레 두둔하는 이례적 행태를 보인다.


24일 아시아경제 취재를 종합하면 함양군은 진병영 군수 공약사업인 함양읍 원도심 도시정비사업이 일환으로 지난해 10월 함양읍 용평리 일원 부지 1486㎡에 차량 100대를 수용할 수 있는 주차장 조성에 들어간 뒤 최근 공사를 마무리했다.


공사비는 20억원대로 편성됐으나, 올해 군의회 추경 심사에서 3억 원이 삭감되면서 논란의 불씨를 안고 있는 사안이다.


[단독] 함양군, 용평 공영주차장 '설계변경 미승인' 불법 공사 묵인 드러나 함양군청 전경
AD

이런 상황에서 시공사가 주차장 예정지에 대한 철거 작업을 벌이는 과정에서 지자체의 설계 변경 승인을 받지 않고 임의로 공사를 강행한 것으로 드러났다.


공사 막바지에 해당 부지에 상당량의 콘크리트 폐기물이 발견된 것으로 알려졌는데, 시공사가 당초 계획과 다른 공사를 하기 위해서는 사전에 주무관청으로부터 반드시 승인받아야 한다.


현행 건축법은 당국의 승인·허가 없이 건축물의 공사를 할 경우 2년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금형에 처할 수 있도록 규정하고 있다.


해체계획서 없이 공사를 할 경우, 관할 지자체는 이를 불법 해체로 간주하고 즉시 공사 중지 명령을 내려야 한다.


해체계획서 없이 공사를 묵인하는 공무원은 직무유기 및 직권남용 등의 혐의로 징계 및 처벌을 받을 수 있다.


이에 대해 함양군 건설교통과 담당 공무원은 "관례상 통상적으로 설계변경 없이 공사 진행 후 설계변경을 한다"라며 "철거 현장 안전상 문제와 주변 주민 민원 등으로 철거업체·현장 감리와 3자 협의를 통해 (사전 공사)를 결정했다"고 해명했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

이와 관련, 지역 건설업계 관계자는 "설계변경이 사전에 정상적으로 이뤄지지 않고, 공사가 막무가내식으로 진행된 어떤 이유가 있을 것"이라며 "함양군이 감리업체에 위임해 공정을 맡기는 '책임감리' 제도의 허점 뒤에 숨어, 감독권을 행사하면서도 교묘히 책임은 회피하는 갑질 문화 행태를 벗어나지 못하고 있는 것 같다"고 지적했다.




영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

09:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기