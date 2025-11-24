본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

네 자녀 둔 대만 男 동성부부…멕시코 대리모 2명서 아이 얻어

방제일기자

입력2025.11.24 08:18

시계아이콘00분 58초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

대만, 2019년 아시아 최초로 동성혼 합법화
멕시코서 대리 출산 하는 동성 부부 늘고 있어

대만의 한 동성 부부가 멕시코에서 대리모를 통해 네 쌍둥이를 얻었다고 공개적으로 밝히면서 온라인에서 논란이 일고 있다. 지난 22일 홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 디자이너 류와 그의 반려자인 린이 2022년 결혼 후 멕시코에서 대리 출산을 통해 네 명의 아이를 얻었다고 보도했다. 대만은 2019년 아시아 최초로 동성혼을 합법화했다.

네 자녀 둔 대만 男 동성부부…멕시코 대리모 2명서 아이 얻어 대만의 동성 부부가 대리모를 통해 얻은 네 명의 아이를 안고 있는 모습. SCMP
AD

이들이 대리 출산은 지난 11일 사회관계망서비스(SNS)에 게시물을 올리면서 알려졌다. 두 사람은 네 명의 아이를 두 아버지의 이름이 기재된 출생 증명서를 발급받았다. 부부는 향후 관련 법적 절차를 거쳐 아이들의 여권과 비자를 받을 예정이라고 했다. SCMP는 린이 우크라이나와 콜롬비아 등을 여행한 뒤 멕시코에서 대리모를 찾았다고 전했다. 린은 자신들이 "경험이 전혀 없는 아빠"라며 아이들의 탄생이 "네 배의 행복을 가져다줬다"고 말했다.


이들이 대리 출산을 하기 위해 멕시코를 선택한 이유는 대리 출산에 관한 연방 법률이 없기 때문이다. 따라서 멕시코에서는 대리 출산을 하는 부부들이 늘고 있으며, 비용은 6만 5000~7만달러(약 9500만~1억원) 수준이다. 반면 대만에서는 대리 출산이 불법이며, 해외에서 태어난 아이들은 친자 인정이나 호적 등록 과정에서 어려움이 발생할 수 있다. 두 사람의 대리 출산 소식에 대만 현지에서는 비판이 일고 있다. 누리꾼은 "아기를 사고파는 행위와 다를 바 없다", "여성의 신체를 임신 도구로 착취했다" 등 반응을 보였다.


지금 뜨는 뉴스

AD

논란이 커지자 부부는 "네 아이는 동일한 난자 기증자의 난자를 사용해 수정됐으며, 두 명의 대리모가 각각 임신·출산한 것"이라고 설명했다. 이어 "대리모의 건강과 안전을 모든 과정에서 최우선에 뒀다"며 "멕시코를 선택한 이유는 대리 출산 절차가 가장 합법적으로 보장되는 국가"라고 반박했다. 그러면서 그는 "아이들이 비밀이 아닌, 햇빛 아래에서 자라기를 바란다"며 "대리모가 논란의 여지가 있다는 것을 이해하지만 신중한 고민과 합법성, 그리고 모든 관계자에 대한 존중 속에서 결정한 것"이라고 밝혔다. 끝으로 두 사람은 앞으로 아이들의 성장 과정을 꾸준히 기록하겠다고 덧붙였다.




방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

08:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기