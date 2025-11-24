네 자녀 둔 대만 男 동성부부…멕시코 대리모 2명서 아이 얻어

대만, 2019년 아시아 최초로 동성혼 합법화

멕시코서 대리 출산 하는 동성 부부 늘고 있어

대만의 한 동성 부부가 멕시코에서 대리모를 통해 네 쌍둥이를 얻었다고 공개적으로 밝히면서 온라인에서 논란이 일고 있다. 지난 22일 홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 디자이너 류와 그의 반려자인 린이 2022년 결혼 후 멕시코에서 대리 출산을 통해 네 명의 아이를 얻었다고 보도했다. 대만은 2019년 아시아 최초로 동성혼을 합법화했다.

대만의 동성 부부가 대리모를 통해 얻은 네 명의 아이를 안고 있는 모습. SCMP

이들이 대리 출산은 지난 11일 사회관계망서비스(SNS)에 게시물을 올리면서 알려졌다. 두 사람은 네 명의 아이를 두 아버지의 이름이 기재된 출생 증명서를 발급받았다. 부부는 향후 관련 법적 절차를 거쳐 아이들의 여권과 비자를 받을 예정이라고 했다. SCMP는 린이 우크라이나와 콜롬비아 등을 여행한 뒤 멕시코에서 대리모를 찾았다고 전했다. 린은 자신들이 "경험이 전혀 없는 아빠"라며 아이들의 탄생이 "네 배의 행복을 가져다줬다"고 말했다.

이들이 대리 출산을 하기 위해 멕시코를 선택한 이유는 대리 출산에 관한 연방 법률이 없기 때문이다. 따라서 멕시코에서는 대리 출산을 하는 부부들이 늘고 있으며, 비용은 6만 5000~7만달러(약 9500만~1억원) 수준이다. 반면 대만에서는 대리 출산이 불법이며, 해외에서 태어난 아이들은 친자 인정이나 호적 등록 과정에서 어려움이 발생할 수 있다. 두 사람의 대리 출산 소식에 대만 현지에서는 비판이 일고 있다. 누리꾼은 "아기를 사고파는 행위와 다를 바 없다", "여성의 신체를 임신 도구로 착취했다" 등 반응을 보였다.





논란이 커지자 부부는 "네 아이는 동일한 난자 기증자의 난자를 사용해 수정됐으며, 두 명의 대리모가 각각 임신·출산한 것"이라고 설명했다. 이어 "대리모의 건강과 안전을 모든 과정에서 최우선에 뒀다"며 "멕시코를 선택한 이유는 대리 출산 절차가 가장 합법적으로 보장되는 국가"라고 반박했다. 그러면서 그는 "아이들이 비밀이 아닌, 햇빛 아래에서 자라기를 바란다"며 "대리모가 논란의 여지가 있다는 것을 이해하지만 신중한 고민과 합법성, 그리고 모든 관계자에 대한 존중 속에서 결정한 것"이라고 밝혔다. 끝으로 두 사람은 앞으로 아이들의 성장 과정을 꾸준히 기록하겠다고 덧붙였다.





