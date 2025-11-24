본문 바로가기
강원관광재단, 12월엔 스키 성지 정선·평창서 '은빛설원' 만끽하세요

이종구기자

입력2025.11.24 08:09

2025-2026 강원 방문의 해 12월 추천 여행지 '정선·평창'
슬로프 가르는 짜릿한 질주…정선 하이원리조트·평창 알펜시아
올림픽 유산·청정 자연 속 겨울 미식…12월 특별 할인 혜택 제공

강원특별자치도와 강원관광재단은 '2025-2026 강원 방문의 해' 12월 추천 여행지로 정선군과 평창군을 선정하고, 본격적인 겨울 레저 시즌에 맞춰 주요 명소에 대한 대대적인 홍보 마케팅을 전개한다고 24일 밝혔다. 12월에는 스키 개장 시즌에 맞춰 정선의 '하이원리조트'와 평창의 '알펜시아'를 집중적으로 홍보할 예정이다.

강원관광재단, 12월엔 스키 성지 정선·평창서 '은빛설원' 만끽하세요 강원 방문의 해 12월 이달의 추천 여행지 통합포스터. 강원관광재단 제공
정선 하이원리조트는 국가대표 선수들과 겨울 스포츠 마니아들이 극찬하는 최고의 슬로프와 설질을 자랑하는 곳이다. 세계스키연맹(FIS) 공인 코스를 포함해 총연장 21㎞의 18면 슬로프를 갖추고 있으며, 특히 대한민국에서 유일하게 정상에서 출발하는 4.2㎞ 초급자 슬로프는 가족 단위 방문객에게 최고의 경험을 선사한다.


스키 외에도 하이원리조트 방문객들은 대한민국 100대 명산 가리왕산의 절경을 한눈에 담을 수 있는 가리왕산 케이블카 탑승을 추천받는다. 또한 국내 최고 고도의 포장도로 고개인 함백산 만항재에서는 눈꽃이 수놓은 환상적인 설경을 감상할 수 있다. 국보 제322호 수마노탑이 자리한 '정암사'에서는 고즈넉한 평온함을 느껴보기를 바란다.


금강산도 식후경, 해발 높은 고장에서 자란 곤드레로 만든 고소한 '곤드레밥'과 정선의 대표 산나물인 수리취로 빚은 쫄깃한 '수리취떡'도 꼭 한번 맛보기를 추천한다.


평창 '알펜시아'는 초보자부터 상급자까지 모두 이용 가능한 6개의 슬로프를 갖춘 스키 리조트이다. 인공설과 자연설이 어우러진 이곳에서 특별한 겨울 스포츠와 눈꽃 여행을 경험할 수 있다. 스키를 즐긴 후에는 2018 평창동계올림픽 유산으로 재탄생한 '평창 올림픽플라자'에 방문하여 ICT센터, 기념광장 등을 둘러보기를 추천한다. 또한 맑고 깨끗한 대관령의 자연을 담은 '대관령 하늘목장'에서 트랙마차를 타고 300만 평의 드넓은 목장 설경을 감상하는 것도 특별한 경험이 될 것이다.


평창 겨울 미식으로는 겨울에 가장 맛이 좋은 '송어요리'를 추천한다. 또한 내년 1월에 개최 예정인 '평창송어축제'에서 송어를 직접 잡고 맛보는 다채로운 체험을 경험해 보기를 추천한다.


정선군과 평창군에서는 12월 추천 여행지 방문객을 위한 다양한 할인 혜택을 준비 중이다.


정선군에서는 12월 한 달간 대표 관광지인 화암동굴, 벅스랜드, 가리왕산 케이블카 방문객에게 군민요금을 적용하는 특별 할인 혜택을 제공할 예정이다. 평창군에서는 관광객을 대상으로 비엔나인형박물관 입장료 2000원 할인과 광천선굴어드벤처테마파크 관람료 30% 할인 이벤트를 진행할 예정이다. 할인 조건, 대상 등 자세한 내용은 강원 방문의 해 누리집에서 확인 가능하며, 강원관광재단 인스타그램을 통해서도 12월 추천 여행지와 강원 관광의 다채로운 매력을 만나볼 수 있다.


최성현 강원관광재단 대표이사는 "12월에는 대한민국 대표 겨울 레저 성지인 정선과 평창에서 짜릿한 스키를 즐기는 것은 물론, 가리왕산과 함백산의 눈 덮인 절경, 그리고 싱싱한 송어요리와 곤드레밥 등 강원의 특별한 맛을 함께 즐겨보시기를 바란다"고 말했다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
