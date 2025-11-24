'작지만 강한 가전' 시대 여는 코웨이

프리미엄 슬림 가전으로 시장 공략
코웨이가 부피는 줄이면서도 핵심 기능과 심미성은 강화한 신제품으로 시장을 주도하고 있다. 공간 활용과 인테리어 완성도를 중시하는 소비자가 늘면서, 이른바 '슬림테리어(슬림+인테리어)' 바람이 부는 데 따른 것이다.
코웨이는 욕실부터 거실, 주방에 이르기까지 공간의 가치를 높이는 다양한 슬림 가전을 선보이고 있다고 24일 밝혔다. 욕실에선 초슬림 제품 '룰루 슬리믹 비데'가 대표적이다. 83㎜의 두께가 특징인 이 비데는 핵심 부품을 소형화하고 감각적인 플랫 디자인을 적용해, 기존 '룰루더블케어 비데2' 대비 높이를 48% 축소했다. 덕분에 비데와 도기와 자연스럽게 맞물려 안정적이고 편안한 착좌감을 제공한다.
줄어든 크기에도 편의 기능은 다양하게 탑재됐다. 자동 살균 시스템이 전기분해 살균수를 통해 유로·노즐·도기까지 3단계에 걸쳐 99.9% 살균하며, 블루투스로 연동된 사용자의 휴대전화를 인식해 사용자별 미리 설정해 둔 맞춤 비데 기능을 자동 제공한다.
부피가 큰 힐링 가전에도 변화가 일어나고 있다. 코웨이는 프리미엄급 소형 안마의자 '비렉스 마인 플러스'를 출시하며 소형 안마의자 라인업을 강화했다. 이 제품은 기존 '비렉스 안마의자 시그니처' 모델 대비 사이즈를 약 43% 축소했으며, 폭넓은 안마 기능을 탑재했다. 특히 소형 안마의자에서 보기 드물었던 하체 특화 안마 시스템 '레그 컨버터블'로 안마 범위를 대폭 확대했다. 허벅지부터 종아리까지 원하는 다리 부위를 강력하게 마사지할 수 있으며, 발바닥 롤러와 발등 에어 마사지 기능까지 더해 하체 전 부위를 집중적으로 케어한다.
'아이콘 얼음정수기 미니'는 공간 제약으로 얼음정수기 구매를 망설였던 소비자들을 위해 출시했다. 이 제품은 가로 20㎝의 초소형 사이즈로, 기존 '아이콘 얼음정수기 오리지널' 대비 크기를 약 28% 줄였다. 1인 가구나 소형 주거 환경에서도 부담 없이 설치해 주방 공간 활용도를 높일 수 있다.
크기는 줄었지만 제빙과 위생 기능은 오히려 강화됐다. 코웨이의 특허 기술인 '듀얼 쾌속 제빙 시스템'을 최적화해 약 9분 30초마다 신선한 얼음을 빠르고 안정적으로 생성한다. 위생 기능 역시 정교해져 얼음이 생성되고 추출되는 전 구간에 7개의 UV LED를 탑재해 빈틈없이 살균하며, 고온수 살균 기능으로 얼음 트레이를 이중 관리한다. 또한 버튼 한 번으로 정량의 얼음과 물을 동시에 추출하는 '스마트 원터치' 기능으로 편의성을 더했다.
코웨이 관계자는" 주방 가전을 넘어 비데, 안마의자 등 가전 전반으로 슬림테리어에 대한 관심이 커지는 추세"라며, "단순히 부피를 줄이는 것을 넘어, 각 공간의 인테리어와 조화를 이루면서도 플래그십 모델의 핵심 기능을 모두 담아내는 고도의 기술력이 점점 중요해지고 있다"고 말했다.
김철현 기자 kch@asiae.co.kr
