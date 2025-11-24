본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

진중권, 조국 득표율 98.6%에 "박정희 이후 47년 만"…조국은 "팬덤 의존 않겠다"

김성욱기자

입력2025.11.24 08:03

시계아이콘01분 15초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

조국혁신당 전당대회서 다시 당권 잡은 조국
"당원은 엔진, 국민은 방향…함께 가겠다"
진중권, 박정희 언급하며 "재미있는 장면"

조국혁신당 전당대회에서 조국 전 비대위원장이 압도적인 찬성률로 다시 당권을 잡은 가운데, 진중권 동양대 교수가 "1978년 통일주체국민회의에서 박정희가 단독 입후보해 거둔 득표율 99.996%, 2025년 조국이 단독 후보로 거둔 득표율 98.6%"라고 말했다. 진 교수는 23일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "47년 만에 보는 장면이다. 재미있네요"라며 이같이 밝혔다.


진중권, 조국 득표율 98.6%에 "박정희 이후 47년 만"…조국은 "팬덤 의존 않겠다" 조국혁신당 조국 당 대표가 23일 오후 청주 오스코에서 열린 전당대회에서 당 대표로 선출된 뒤 인사하고 있다. 연합뉴스
AD

이날 조 대표는 자녀 입시비리 혐의로 대법원에서 유죄가 확정돼 대표직에서 물러난 지 11개월 만에 대표직에 공식 복귀했다. 그는 청주 오스코 컨벤션센터에서 열린 전당대회에서 당 대표 후보로 단독 출마해 98.6%의 찬성률을 얻었다. 선거인단 4만 4517명 중 2만 1040명이 투표에 참여해 투표율 47.1%를 기록했다. 조 대표와 함께 지도부를 이끌 최고위원에는 신장식 의원(득표율 77.8%)과 정춘생 의원(12.1%)이 선출됐다. 이들 중 득표율 1위를 기록한 신 의원이 수석 최고위원을 맡게 됐다.


조 대표는 지난해 4월 총선을 앞두고 조국혁신당을 창당해 당을 이끌어왔다. 대법원 유죄 판결로 대표직에서 물러난 뒤 지난 8월 특별사면으로 석방됐고, 당내 성 비위 사건 여파로 기존 지도부가 총사퇴하면서 비대위원장으로 조기 등판했다.


조 대표는 취임 일성에서 개헌과 주거권 보장 등을 최우선 과제로 제시하면서도, 검찰 개혁은 따로 거론하지 않았다. 그는 수락 연설에서 "오늘 '국민 중심 큰 정치'를 선언한다. 조국혁신당은 당원 주권과 국민 주권이 조화롭게 실현되는 정당으로 진화하겠다"며 "'팬덤'에 의존하는 정치는 하지 않겠다. 당원의 열정은 엔진이 되고, 국민의 목소리는 방향이다. 두 목소리가 따로 가지 않고, 함께 가는 정치를 하겠다"고 말했다.


이어 "새로운 대한민국은 개헌으로 이어져야 한다. 조국혁신당은 제7공화국을 여는 쇄빙선이 되겠다"며 "저는 제7공화국을 여는 두 가지 개헌 경로를 제안한다. 첫째, 즉각적인 '국회 개헌연대'를 구성하자. 둘째, '지방선거와 지방분권 개헌' 동시 투표를 내년 6월에 실시하자"고 강조했다.


더불어민주당을 향해서는 대선 전 합의했던 원내교섭단체 요건 완화를 촉구하며 "민주당에 묻는다. 정치개혁, 언제까지 미룰 것인가"라면서 "대선 직전인 지난 5월, 광장의 시민사회까지 참여한 '공동선언문'은 휴지 조각에 불과한가"라고 했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

그는 본격적으로 내년 지방선거 준비에 들어갈 것으로 보인다. 지난 21일 부산시의회에서 열린 조국혁신당 전당대회 후보자 기자회견에서 "내년 지방선거에서 '부·울·경 내란 극우 퇴출 연대'를 만들어 국민의힘을 퇴출해 내란 극우세력의 부산 장기 집권을 끝내겠다"며 "부산시장을 포함해 광역단체장에 국민의힘 후보가 당선되는 것을 막는 게 첫 번째 목표"라고 말했다. 다만 "내년 지방선거 출마 여부는 전당대회가 끝나고 지방 선거기획단을 꾸려 전국의 선거 상황을 점검한 뒤 가장 마지막에 결정하겠다"고 밝혔다.




김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

08:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기