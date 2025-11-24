[클릭 e종목]"한글과컴퓨터, AI 기반 초고성장 잠재력 기대"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AD

IBK투자증권은 24일 한글과컴퓨터에 대해 인공지능(AI) 중심 기업으로의 전환 속에서 가파른 성장 가능성을 보여주고 있다고 분석했다.

한컴은 올 3분기 실적에서 매출액 841억원을 기록해 컨센서스(833억원)를 웃돌았지만, 영업이익은 124억원으로 시장 추정치(141억원)를 다소 밑돌았다.

이승훈 IBK투자증권 연구원은 "외형 성장은 온프레미스 SW의 안정적 수요와 함께 SaaS·웹오피스 등 비설치형 제품군의 고성장이 이끌었다"며 "특히 비설치형 제품군은 전년 대비 56.3% 증가하며 본사 매출 확대를 견인했다"고 분석했다.

다만 한컴라이프케어는 일부 제품 계약이 이월되며 전년과 유사한 수준에 머물렀다. 비용 측면에서는 AI 기업으로의 리브랜딩 과정에서 광고선전비가 전년 대비 29.1% 늘었고, 연봉 협상 소급 적용으로 인건비도 증가했다. 그럼에도 한컴라이프케어가 2분기 연속 30억원 수준의 영업이익을 달성한 것은 긍정적이라는 평가다.

향후 한컴은 공공(B2G) 시장 확대와 비설치형 제품군 성장을 핵심 전략으로 삼고 있다. 이 연구원은 "AI 국회나 행정안전부 시스템 구축 등 대형 B2G 프로젝트 수주를 통한 공공 AI 레퍼런스 축적이 중요한 모멘텀이 될 것"이라고 전망했다. 또한 LG AI연구원과의 협력으로 기술 경쟁력을 강화하고 한컴어시스턴트·웹오피스·한컴 AI Agent·Assistant Edge 등 신규 제품을 기반으로 클라우드 및 AI 중심 매출 구조 전환을 가속화할 계획이다.





AD

글로벌 사업도 속도를 내고 있다. 일본 키라보시 금융그룹과의 AI 금융 합작법인(JV) 설립이 추진되고 있으며, FacePhi와 공동 개발한 생체인식 솔루션 'Hancom Auth'를 통해 일본 금융권 공략을 강화하고 있다. 이 연구원은 "한컴은 B2G 기반의 탄탄한 레퍼런스 확보와 신규 AI 제품 출시, 글로벌 사업 확장을 통해 본격적인 성장 국면에 진입하고 있다"고 평가했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>